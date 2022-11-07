Минсельхоз планирует сохранить запрет на экспорт риса в 2023 году

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ планирует сохранить запрет на экспорт риса и рисовой крупы на 2023 год и готов предложить ЕЭК установить льготы на ввоз сахара, сообщает ведомство по итогам межведомственного совещания, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Оно было посвящено продовольственной безопасности и ценовой ситуации на мировом и российском рынках сельхозпродукции.

Глава Минсельхоза отметил, что в настоящее время собран 151 млн тонн зерновых, в том числе - около 105 млн тонн пшеницы (все - в бункерном весе).

"При этом по отдельным позициям наблюдается отставание от прошлогодних темпов, в частности, по рису, валовый сбор которого ожидается на уровне 950 тыс. тонн, - говорится в сообщении. - Этот объем соответствует порогу внутреннего потребления, в связи с чем Минсельхоз планирует выдвинуть инициативу о продлении ограничения экспорта данной культуры и рисовой крупы на следующий год".

Кроме того, несмотря на оптимистичные прогнозы по объемам урожая сахарной свеклы (43,3 млн тонн против 41,2 млн тонн в 2021 году), на данный момент накопано чуть больше 34 млн тонн, что несколько ниже, чем в прошлом году. "Патрушев подчеркнул, что ведомство держит этот вопрос на контроле и в случае необходимости будет готово выйти на площадку ЕЭК с предложениями об установлении льгот на ввоз сахара", - сообщает ведомство.

Говоря о ситуации в животноводстве и переработке, министр отметил, что в целом за 9 месяцев в этих сегментах отмечаются позитивные тенденции, в том числе в свиноводстве, птицеводстве, молочном секторе и практически во всех направлениях пищевой и перерабатывающей промышленности. Патрушев напомнил, что для сохранения стабильной ценовой ситуации на рынке говядины Минсельхоз инициировал продление льгот на ее ввоз на 2023 год.

Кроме того, со следующего года ведомство введет дополнительные меры поддержки производителей мяса крупного рогатого скота в виде возмещения части затрат и в целом увеличит финансирование этого направления.

В настоящее время в РФ действует квота на беспошлинный ввоз сахара в объеме 300 тыс. тонн. Сначала ее срок был предусмотрен до 31 октября, затем ЕЭК продлила его до 31 декабря 2022 года. Запрет на экспорт риса и рисовой крупы был введен 1 июля этого года. Он рассчитан до 31 декабря этого года.

Как сообщалось в конце мая в пояснительной записке к проекту постановления по запрету экспорта риса, производство риса-сырца в РФ составляет ежегодно более 1 млн тонн (2021 год - 1 млн 076,4 тыс. тонн, 2020 год - 1 млн 141,8 тыс. тонн, 2019 год - 1 млн 098,7 тыс. тонн). Производство рисовой крупы в 2021 году составило 503,8 тыс. тонн (в 2020 году - 439,1 тыс. тонн, в 2019 году - 385,6 тыс. тонн).

По прогнозам, в 2022 году валовой сбор риса-сырца должен был составить 1,1 млн тонн, производство рисовой крупы - 550 тыс. тонн. Однако ситуацию осложнило разрушение дамбы в апреле на Федоровском подпорном гидроузле в Краснодарском крае, который является основным производителем риса в стране.