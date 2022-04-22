На Кубани разрушилась плотина Федоровского гидроузла

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Абинском районе Краснодарского края разрушились несущие конструкции плотины Федоровского гидроузла, это вызвало разрушение участка автодороги и шлюзовых сооружений, сообщила региональная прокуратура.

Гидроузел находится на реконструкции, которая должна была завершиться в конце 2022 года. Обрушение случилось 22 апреля, никто не пострадал, в МЧС заявили, что угрозы наводнения жилых районов нет и людей эвакуировать не нужно. По сведениям краевого управления МЧС, на территории Федоровского гидроузла повреждено пять пролетов автодороги.

"В июле 2021 года был заключен государственный контракт на выполнение реконструкции несущих строительных конструкций плотины Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань в Абинском районе. Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта по 30.12.2022 года. (...) Произошло обрушение несущих строительных конструкций плотины Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань", - объяснили в прокуратуре.

В краевом Минтрансе "Интерфаксу" уточнили, что в связи с закрытием гидроузла на реконструкцию проезд из станицы Федоровской в Краснодар через станицу Марьянскую был закрыт, и обрушение плотины на движении транспорта не сказалось: "Жители по-прежнему могут проехать в краевую столицу через станицу Холмскую. Данная дорога на 85% находится в нормативном состоянии".

Руководитель ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз" Михаил Фролов сообщил, что Федоровский гидроузел - подпорный гидроузел для регулирования уровня воды в оросительных системах Красноармейского, Калининского и Абинского районов и имеет только сельскохозяйственное значение. Вода с него поступает на рисовые заливные поля. Фролов отметил, что нужно быстро найти альтернативный источник воды для риса.

Федоровский гидроузел строили с 1961 по 1967 года. Он поддерживает орошение 130 000 га сельскохземель. Его пропускная способность - 1,4 тысячи кубометров воды в секунду.