Реконструкцию аварийного Федоровского гидроузла на Кубани оценили в 7,4 млрд рублей

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - ФГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю" (Кубаньмелиоводхоз) ищет проектировщика реконструкции Федоровского гидроузла – крупнейшего источника воды для рисоводческих хозяйств края.

Соответствующий конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Реконструкция Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань" размещен на портале госзакупок 30 сентября. Техзаказчиком проекта выступает министерство сельского хозяйства РФ.

Стоимость проектно-изыскательских работ составляет 350 млн рублей, их необходимо выполнить до 25 декабря 2023 года.

При этом отмечается, что в процессе проектирования технико-экономические характеристики объекта должны остаться неизменными: класс комплекса гидротехнических сооружений - второй, пропускная способность шлюзов - 1,4 тыс. кубометров в секунду.

В конкурсной документации также сообщается, что предельная стоимость самой реконструкции Федоровского гидроузла оценивается в 7,35 млрд рублей, включая затраты на проектно-изыскательские работы. Реконструкция будет проводиться за счет средств федерального бюджета. Сроки реконструкции объекта – 2023-2026 годы.

Федоровский гидроузел, расположенный на реке Кубань у хутора Прикубанский, был сооружен в 1967 году для накопления воды реки Кубань с последующим сбросом на рисовые чеки Абинского, Крымского, Калининского и Красноармейского районов. В результате аварии в апреле 2022 года рухнула плотина и шлюзовые сооружения. Из-за аварии аграриям, зависимым от водоснабжения гидроузла, пришлось сокращать площади сева, а также продлевать сроки проведения посевных работ до июня.

Как сообщал председатель совета Национального рисового союза Игорь Лобач, общая площадь рисовых чеков в Краснодарском крае в текущем году из-за весенней аварии на гидроузле сократилась почти на четверть и составила 92 тыс. га. В результате сбор риса в России по итогам этого года может снизиться до 700 тыс. тонн.

Эксперт отмечал, что восстановить прежние площади в крае до 120 тыс. га в ближайшие годы не представляется возможным, для этого необходим новый гидроузел, строительство которого займет несколько лет.

Краснодарский край – крупнейший рисосеющий регион России. В прошлом году из-за разгула стихии в середине августа в крае затопило 2,7 тыс. га рисовых чеков, пострадало 18 рисоводческих хозяйств. Урожай агрокультуры составил 850 тыс. тонн.