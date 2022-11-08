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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

ФНБ в октябре вырос на 582 млрд руб., до 11,37 трлн руб

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 ноября составил 11 трлн 374,082 млрд рублей (эквивалент $184,841 млрд), или 8,5% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, сообщил Минфин РФ.

На 1 октября ФНБ составлял 10 трлн 792,186 млрд рублей (эквивалент $187,975 млрд), или 8,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год. Таким образом, за октябрь он увеличился на 581,896 млрд рублей.

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В октябре часть средств фонда на счетах в Банке России - 3,455 млрд евро, 375 млн фунтов стерлингов и 63,573 млрд японских иен - была реализована за 259,736 млрд рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета для финансирования его дефицита.

Объем ликвидных активов фонда в октябре увеличился до эквивалента 7 трлн 872,548 млрд рублей, или $127,938 млрд (5,9% ВВП, прогнозируемого на 2022 год) с 7 трлн 524,36 млрд рублей, или $131,057 млрд (5,6%) месяцем ранее.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 ноября размещено 45 млрд 733,5 млн евро, 4 млрд 938,3 млн фунтов стерлингов, 692 млрд 698,4 млн японских иен, 309 млрд 720,1 млн китайских юаней, а также 554,911 тыс. кг золота в обезличенной форме и 526,7 млн рублей.

ФНБ
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