Минфин РФ до конца года направит 1 трлн руб. из ФНБ на финансирование дефицита бюджета

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ до конца 2022 года сможет направить 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства пойдут, в том числе, на исполнение в полном объеме социальных обязательства перед гражданами, а также на замещение государственных заимствований, погашение государственного долга и предоставление бюджетных кредитов регионам, сообщил Минфин.

Право использовать в 2022 году средства ФНБ на обеспечение сбалансированности федерального бюджета предусмотрено поправками в Бюджетном кодексе.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что Минфин РФ до конца года планирует воспользоваться правом направить часть средств ФНБ на финансирование расходов федерального бюджета. "Мы в настоящее время средства Фонда национального благосостояния для финансирования бюджетных трат не использовали. Сейчас только планируем это делать, потому что конец года скоро, основные расходы в конце года осуществляются. У нас такое право есть - в текущем году использовать средства ФНБ на расходы. Мы таким правом планируем воспользоваться", - сказал он, выступая на заседании бюджетного комитета Госдумы 17 октября.

По словам министра, средства ФНБ для баланса бюджета "очень аккуратно" используются.

"Мы так договорились в правительстве, что ФНБ - все-таки такой инструмент больше для стимулирования роста, для развития, для инфраструктуры. (...) Поэтому очень аккуратно предлагаем пользоваться средствами ФНБ для расходов, максимально будем задействовать финансовый рынок для финансирования наших обязательств", - отметил Силуанов.

Объем ФНБ на 1 октября составил 10 трлн 792,186 млрд рублей (эквивалент $187,975 млрд), или 8,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год. Объем ликвидных активов фонда составил эквивалент 7 трлн 524,36 млрд рублей, или $131,057 млрд (5,6% прогнозируемого в соответствии с законом о бюджете ВВП).

Всего в 2022 году предусмотрена возможность направить из ФНБ на финансирование дефицита 3,194 трлн рублей. Столь значительная сумма предусматривалась, исходя из того, в частности, что в текущем году могло не быть новых заимствований. Однако в сентябре Минфин вернулся на рынок ОФЗ, хотя и с небольшими объемами - так, в четвертом квартале министерство может разместить ОФЗ на сумму до 150 млрд рублей. При этом в 2022 году ФНБ не пополняется за счет дополнительных нефтегазовых доходов, они сразу поступают в бюджет. В 2023 году фонд планируется как пополнять, так и тратить (как на инвестпроекты, так и на бюджетные расходы). Также в следующем году правительство сможет дополнительно занять на внутреннем рынке до 1 трлн рублей для замещения использования ФНБ.

В 2023 году объем финансирования дефицита из ФНБ оценивается в 1 трлн 961 млрд рублей (предельный - 2,9 трлн рублей), в 2024 г - 644 млрд руб. (1,3 трлн рублей). В 2025 году, после истечения переходного периода и полного возврата к действию бюджетного правила, направлять средства ФНБ на финансирование дефицита не планируется. Фактические траты из фонда будут определяться исходя из того, сколько средств будет привлечено для покрытия бюджетного дефицита на внутреннем рынке заимствований.