Суборд из ФНБ на 100 млрд руб. может остаться в ВТБ, даже если у банка будут сложности с нормативами

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ получит право не изымать субординированный депозит на 100 млрд рублей, выданный ВТБ в 2014 году из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование инфраструктурных проектов, даже если у банка возникнут трудности с достаточностью капитала.

Соответствующая поправка внесена правительством РФ ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг. Комитет Госдумы по бюджету и налогам в понедельник рассмотрел ее и принял за основу.

Правительство в 2023 году сможет определять иные случаи, чем предусмотрены частями четвертой и шестой статьи 25.1 закона "О банках и банковской деятельности" для осуществления мены требований Федерального казначейства на обыкновенные акции по договору о размещении средств ФНБ на субординированный депозит в ВТБ в сумме 100 млрд рублей.

Договор субординированного депозита может предусматривать мену или конвертацию на обыкновенные акции. По закону обязательства по суборду прекращаются или конвертируются, если достаточность капитала опускается ниже определенного Центробанком уровня, а также в случае утверждения советом директоров Банка России плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка или плана участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства. Обязательства прекращаются в объеме, необходимом для достижения норматива достаточности капитала до указанного уровня или значений, установленных ЦБ.

"Поправка касается права правительства не изымать ранее предоставленный за счет средств ФНБ субординированный заем ВТБ в том случае, если по итогам года у него будет... даже вопрос не в отрицательном финансовом результате, а нормативе достаточности. То есть мы ищем способы, чтобы даже по истечении срока, если будет болезненно для государственной компании, не изымать средства, а заменять их или пролонгировать. Хотим такие полномочия получить на случай, не обязательно мы ими воспользуемся", - прокомментировала в ходе заседания комитета поправку замминистра финансов Ирина Окладникова.

"Он (субординированный заем - ИФ) не просто размещался как депозит, а направлялся на реализацию инфраструктурных проектов. Как через ВЭБ мы делаем это в стандарте, в данном случае - через ВТБ. Просто если мы начнем изымать субординированный депозит, то пропорционально должны уменьшить капитал, потому что он учитывался в капитале. (...) Тут вопрос только - учитывать изъятие из капитала или не учитывать. В стандартной ситуации мы бы забрали и все, но сейчас надо посмотреть, как банки закончат свой финансовый год", - добавила она.

ВТБ, нормативы достаточности капитала которого находятся под давлением из-за снижения прибыльности, планирует воспользоваться регулятивными послаблениями ЦБ в следующем году.

"Мы же говорили, что "Базель" должен умереть, вот и сняли надбавки. Конечно, воспользуемся. Не секрет, у нас постоянно проблемы с капиталом, мы по полной задействуем, нам это важно. Все послабления, которые Центральный банк даст, всеми будем пользоваться", - говорил журналистам на прошлой неделе глава ВТБ Андрей Костин.

ВТБ получил на депозит суборд из средств ФНБ в декабре 2014 года. Срок депозита составил 30 лет, ставка - инфляция + 1% годовых. Средства предназначены для финансирования банком самоокупаемых инфраструктурных проектов. Благодаря суборду банк смог выкупить инфраструктурные облигации РЖД.