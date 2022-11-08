"Совкомфлот" 9 ноября начнет размещение локальных облигаций для замещения евробондов-23

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - "Совкомфлот" 9 ноября начнет размещение локальных облигаций для замещения выпуска долларовых евробондов с погашением в 2023 году, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Компания может разместить до 498 427 штук облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Таким образом, максимальный номинальный объем нового выпуска - $498,427 млн - соответствует общей номинальной стоимости находящихся в обращении непогашенных еврооблигаций-2023, выпущенных компанией SCF Capital DAC и гарантированных "Совкомфлотом". Срок погашения евробондов - 16 июня 2023 года, ставка купона - 5,375%.

Согласно закону, позволяющему российским компаниям выпуск "замещающих" облигаций, их параметры должны совпадать с параметрами обмениваемых евробондов. Погашение облигаций и выплата доходов по ним производится в российских рублях по официальному курсу, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства.

Локальные облигации можно будет оплатить евробондами с погашением в 2023 году, а также передачей (уступкой) всех имущественных и других прав по таким евробондам.

Ожидаемая дата окончания размещения - 1 декабря.

Совет директоров компании в сентябре одобрил возможность замещения локальными бумагами двух находящихся в обращении выпусков евробондов - с погашением в 2023 и 2028 годах.

В октябре "Совкомфлот" разместил локальные облигации на $317,8 млн для замещения еврооблигаций с погашением в 2028 году. Компания смогла заместить почти три четверти от находившихся в обращении евробондов-2028, в качестве оплаты также принимались не только сами еврооблигации, но и уступка прав по ним.