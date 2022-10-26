Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

"Совкомфлот" разместил локальные облигации на $317,8 млн для замещения евробондов-28

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - "Совкомфлот" разместил локальные облигации на $317,8 млн для замещения еврооблигаций с погашением в 2028 году, говорится в его сообщении.

Компания смогла заместить почти три четверти от находившихся в обращении евробондов-2028. Согласно ее сообщению, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 73,9%.

При размещении облигации можно было оплатить евробондами с погашением в 2028 году, а также передачей (уступкой) всех имущественных и других прав по таким евробондам. Еврооблигациями были оплачены локальные бумаги на $278,2 млн, передачей прав - на $39,6 млн, говорится в сообщении. Срок погашения обмениваемых евробондов - 26 апреля 2028 года, ставка купона - 3,85%.

Согласно закону, позволяющему российским компаниям выпуск "замещающих" облигаций, их параметры должны совпадать с параметрами обмениваемых евробондов. Погашение облигаций и выплата доходов по ним производится в российских рублях по официальному курсу, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства.

В апреле "Совкомфлот" заявил, что из-за санкций Великобритании и ЕС не сможет перечислить в срок купон по выпуску евробондов с погашением в 2028 году, затем в июне не был выплачен купон по евробондам с погашением в 2023 году.

В начале августа компания сообщила, что в ближайшее время планирует осуществить купонные выплаты в адрес держателей еврооблигаций обоих выпусков, права которых учитываются российскими депозитариями. Держателям еврооблигаций, права которых учитываются в иностранных депозитариях, было предложено связаться с "Совкомфлотом" либо с его юридическим консультантом для обсуждения доступных механизмов проведения альтернативных платежей.

Совет директоров компании в сентябре одобрил возможность замещения локальными бумагами двух находящихся в обращении выпусков евробондов с погашением в 2023 и 2028 годах.

Совкомфлот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Молдавии заявили, что "Газпром" еще не подтвердил объемы поставок на ноябрь

Ford продал долю в СП c "Соллерс" его российскому юрлицу

Ford продал долю в СП c "Соллерс" его российскому юрлицу

Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета РФ на 2023-2025 года

Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета РФ на 2023-2025 года

Минфин РФ разместил на аукционе максимальный объем ОФЗ за полтора года

Утвержден список банков, сделки "недружественных" нерезидентов с долями которых требуют разрешения

Утвержден список банков, сделки "недружественных" нерезидентов с долями которых требуют разрешения

Бывший зампред ФРС спрогнозировал короткую рецессию в США в конце 2023 года

Туроператоры сообщили о новом оживлении спроса на "карточные" туры за рубеж

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });