"Совкомфлот" планирует заместить два выпуска долларовых евробондов локальными облигациями

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Совкомфлота" одобрил размещение локальных облигаций. Они должны заместить находящиеся в обращении выпуски долларовых евробондов компании с погашением в 2023-м и в 2028 году, следует из ее раскрытий.

Согласно сообщениям, компания разместит бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО-2023 в количестве 498 427 штук и аналогичные облигации серии ЗО-2028 в количестве 430 000 штук. Номинальная стоимость каждой облигации – $1 тыс.

Таким образом, общая номинальная стоимость новых выпусков бондов составит $498,427 млн и $430 млн, что соответствует общей номинальной стоимости находящихся в обращении непогашенных еврооблигаций, выпущенных компанией SCF Capital Designated Activity Company и гарантированных "Совкомфлотом". Срок погашения евробондов – 16 июня 2023 года и 26 апреля 2028 года, ставка купона – 5,375% и 3,85% соответственно.

Сроки погашения новых локальных облигаций компании будут совпадать со сроками погашения евробондов. Долговые бумаги будут размещаться по открытой подписке. Цена размещения – 100% номинала, то есть $1 тыс. за облигацию. Погашение облигаций и выплата доходов по ним производится в российских рублях по официальному курсу, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства.

Облигации можно оплатить евробондами с погашением в 2023-м и в 2028 годах, а также передачей (уступкой) всех имущественных и других прав по таким евробондам.

Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы облигаций.

В сообщении также отмечается, что эмитент не намерен осуществлять в ходе эмиссии бумаг регистрацию проспекта, поскольку это позволяет соответствующий федеральный закон.

В апреле "Совкомфлот" заявил, что из-за санкций Великобритании и ЕС не сможет перечислить в срок купон по выпуску евробондов с погашением в 2028 году, затем, в июне, не был выплачен купон по евробондам с погашением в 2023 году.

В начале августа компания сообщила, что в ближайшее время планирует осуществить купонные выплаты в адрес держателей еврооблигаций обоих выпусков, права которых учитываются российскими депозитариями. Держателям еврооблигаций, права которых учитываются в иностранных депозитариях, было предложено связаться с "Совкомфлотом" либо с его юридическим консультантом для обсуждения доступных механизмов проведения альтернативных платежей.