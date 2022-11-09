Оператор кинотеатров AMC получил чистый убыток 12-й квартал подряд

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Американский оператор сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. отчитался о чистом убытке 12-й квартал подряд, однако выручка компании в третьем квартале превысила ожидания аналитиков.

В июле-сентябре 2022 года чистый убыток компании вырос на 1,2%, до $226,9 млн, по сравнению с $224,2 млн годом ранее.

Скорректированный убыток составил 20 центов на акцию по сравнению с 22 центами на акцию годом ранее.

Отрицательная EBITDA компании составила $12,9 млн по сравнению с $5,3 млн за аналогичный период годом ранее.

Выручка AMC подскочила на 27%, до $968,4 млн, против $763,2 млн годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированный убыток на уровне 23 центов на акцию при выручке в $961 млн.

Число посетителей кинотеатров компании в минувшем квартале составило 53,18 млн по сравнению примерно с 40 млн за аналогичный период предыдущего года.

Кроме того, AMC накануне объявила о сотрудничестве с Zoom Video Communications Inc., предоставляющей услуги удаленной конференц-связи. Компании переоборудуют несколько кинотеатров в так называемые "зум-комнаты" ("Zoom Rooms") - пространства для гибридного формата работы.

С начала 2022 года капитализация AMC снизились почти в 2,9 раза (примерно до $2,8 млрд).

AMC является крупнейшей в мире сетью кинотеатров примерно с 10,5 тыс. экранов на 950 площадках по всему миру.