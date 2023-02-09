Nissan увеличил чистую прибыль в 1,5 раза в III финквартале, повысил выручку на 29%

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. зафиксировал резкий рост чистой прибыли и выручки в третьем квартале 2023 финансового года, при этом прибыль оказалась хуже ожиданий рынка, а выручка превысила прогнозы.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре выросла на 55% в годовом выражении и составила 50,57 млрд иен ($384,7 млн).

Квартальная выручка автопроизводителя повысилась на 29%, до 2,84 трлн иен.

Эксперты, опрошенные Quick, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне 54,94 млрд иен и выручку в размере 2,72 трлн иен.

Автопроизводитель подтвердил прогноз чистой прибыли на текущий фингод на уровне 155 млрд иен и прогноз выручки на уровне 10,9 трлн иен. В то же время прогноз продаж автомобилей был ухудшен до 3,4 млн с 3,7 млн на фоне дефицита микрочипов.

Акции Nissan подешевели на 0,1% по итогам торгов в Токио в четверг. За последний год капитализация компании упала на четверть, до 1,86 трлн иен.