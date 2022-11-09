Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Глава ФРБ Нью-Йорка назвал стабильными долгосрочные инфляционные ожидания в США

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Долгосрочные инфляционные ожидания в США остаются стабильными, несмотря на нынешний подъем цен, однако неопределенность относительно будущих темпов их роста усилилась, считает глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс.

"Новости преимущественно хорошие: долгосрочные инфляционные ожидания в Соединенных Штатах остаются на удивление стабильными, на уровнях, в целом соответствующих" целевому показателю для Федеральной резервной системы США, говорится в речи Уильямса, подготовленной для банковской конференции в Цюрихе.

"Неопределенность в отношении инфляции возросла, но не похоже, что это связано с ожиданиями на более длительную перспективу", - отмечает Уильямс.

ФРС агрессивными темпами повышает процентные ставки в попытках сдержать инфляцию, находящуюся на максимумах почти за 40 лет.

2 ноября Федрезерв ожидаемо поднял процентную ставку на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3,75-4% годовых. Она была повышена на такую величину по итогам четвертого заседания подряд. Теперь ставка находится на максимальном уровне с января 2008 года.

При этом регулятор указал на возможность замедления темпов подъема ставки в дальнейшем. Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания по ставке заявил, что, вероятно, этот вопрос будет обсуждаться на декабрьской встрече или в начале следующего года. Однако, по его словам, говорить о паузе в подъеме ставки пока слишком рано.

Кроме того, Пауэлл сказал, что ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось ранее.

Уильямс не давал комментариев относительно собственных прогнозов в отношении экономики США и денежно-кредитной политики ФРС.

Уильямс является голосующим членом Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) в 2022 году.

США ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс ФРС Джером Пауэлл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Газпром" разместил "замещающие" облигации на 439,7 млн евро в рамках обмена евробондов-23

"Газпром" разместил "замещающие" облигации на 439,7 млн евро в рамках обмена евробондов-23

МосБиржа запускает премиальные недельные опционы на ликвидные акции

МосБиржа запускает премиальные недельные опционы на ликвидные акции

Криптовалютная биржа Binance решила купить конкурента FTX

В правительстве обсуждают введение таможенных пошлин на импортную электронику

В правительстве обсуждают введение таможенных пошлин на импортную электронику

В Думе согласились повысить налог на прибыль для экспортеров СПГ с 20% до 34%

Рубль во вторник почти не изменился к доллару и евро в ожидании новых драйверов

Рубль во вторник почти не изменился к доллару и евро в ожидании новых драйверов

Минтруд ждет, что МРОТ превысит прожиточный минимум на 10% в ближайшие три года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });