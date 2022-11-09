Глава ФРБ Нью-Йорка назвал стабильными долгосрочные инфляционные ожидания в США

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Долгосрочные инфляционные ожидания в США остаются стабильными, несмотря на нынешний подъем цен, однако неопределенность относительно будущих темпов их роста усилилась, считает глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс.

"Новости преимущественно хорошие: долгосрочные инфляционные ожидания в Соединенных Штатах остаются на удивление стабильными, на уровнях, в целом соответствующих" целевому показателю для Федеральной резервной системы США, говорится в речи Уильямса, подготовленной для банковской конференции в Цюрихе.

"Неопределенность в отношении инфляции возросла, но не похоже, что это связано с ожиданиями на более длительную перспективу", - отмечает Уильямс.

ФРС агрессивными темпами повышает процентные ставки в попытках сдержать инфляцию, находящуюся на максимумах почти за 40 лет.

2 ноября Федрезерв ожидаемо поднял процентную ставку на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3,75-4% годовых. Она была повышена на такую величину по итогам четвертого заседания подряд. Теперь ставка находится на максимальном уровне с января 2008 года.

При этом регулятор указал на возможность замедления темпов подъема ставки в дальнейшем. Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания по ставке заявил, что, вероятно, этот вопрос будет обсуждаться на декабрьской встрече или в начале следующего года. Однако, по его словам, говорить о паузе в подъеме ставки пока слишком рано.

Кроме того, Пауэлл сказал, что ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось ранее.

Уильямс не давал комментариев относительно собственных прогнозов в отношении экономики США и денежно-кредитной политики ФРС.

Уильямс является голосующим членом Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) в 2022 году.