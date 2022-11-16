Глава ФРБ Сан-Франциско ждет повышения ставки ФРС как минимум на 1 п.п.

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Федрезерв США повысит базовую процентную ставку по крайней мере еще на 1 процентный пункт или даже больше, прежде чем сможет сделать паузу и оценить, насколько успешной является его политика в борьбе с высокой инфляцией, считает президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли.

Диапазон ставки в 4,75-5,25% "является разумным уровнем, который следует рассматривать", заявила она CNBC.

Дейли отметила, что в сентябре, когда Федрезерв представил сводный прогноз руководителей ЦБ в отношении ставки, она оценивала предельный уровень ставки в 5%.

"Я по-прежнему считаю, что это разумный уровень, где мы сможем остановиться и задержаться", - сказала она.

ФРС повысила базовую процентную ставку на 3,75 процентного пункта (п.п.) менее чем за год, причем на последних четырех заседаниях увеличивала ее сразу на 0,75 п.п. В настоящее время ставка находится на уровне 3,75-4% годовых, и рынок ждет ее подъема на 50 б.п. в декабре.

Момент, когда Федрезерв сможет оценить последствия подъема ставки, придет, но пока он не наступил, заявила Дейли.

"Пауза в цикле повышения сейчас не рассматривается, это даже не обсуждается, - сказала она. - В данный момент речь идет о замедлении темпов подъема ставки, и мы фокусируемся на определении уровня ставки, который окажется в достаточной мере ограничительным".

Дейли добавила, что считает сигналы ослабления инфляции в США и общего замедления экономической активности "позитивными новостями".

Повышение ставки ФРС, по ее словам, продолжит сдерживать экономическую активность и позволит ослабить инфляцию.