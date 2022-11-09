НПЗ Азии и Европы добиваются гарантий поставок ближневосточной нефти на 2023 год

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Многие нефтеперерабатывающие заводы мира спешно пытаются гарантировать себе поставки ближневосточной нефти на 2023 год, опасаясь проблем, которые могут возникнуть с закупками топлива из России, сообщает Bloomberg.

Менее чем через месяц почти всем компаниям в Европейском союзе будет запрещено покупать российскую нефть с поставкой морем. Возможность оценить полное влияние этих ограничений появится только после того, как они вступят в силу, но широко распространено мнение, что экспорт нефти из России сократится.

Такая неопределенность стала причиной того, что как минимум девять нефтетрейдеров и нефтепереработчиков в Азии и Европе предприняли шаги по сохранению или увеличению объемов поставок нефти по срочным контрактам из государств Ближнего Востока. Официальные представители азиатских компаний говорят, что их просьбы были удовлетворены.

Но поскольку Саудовская Аравия и другие производители в регионе намерены сократить добычу, нет никаких гарантий, что так повезет всем покупателям, отмечает Bloomberg.

"Большинство азиатских НПЗ, в том числе и наша компания, стараются сохранить прежнее количество ближневосточной нефти, а некоторые могут даже немного увеличить, - заявила агентству представитель тайваньской Formosa Petrochemical Corp. Лин Кех Йен. - Если европейские страны начнут закупать нефть с Ближнего Востока, конкуренция на спотовом рынке возрастет".

Евросоюз также намерен запретить предоставление страховых и транспортных услуг для перевозки российской нефти, если только она не закупается ниже определенной цены. Однако фактический уровень этого лимита страны G7 пока еще не определили, что создает еще один фактор неопределенности.

Нефть подорожала более чем на 20% в этом году, несмотря на то, что президент США Джо Байден продал 180 млн баррелей из стратегического резерва страны. Рост котировок до $100 за баррель также обусловлен рисками, связанными с ограничениями на добычу странами ОПЕК+.