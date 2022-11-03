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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:48

США завершили продажу нефти в рамках 180-миллионного выпуска SPR

Крупнейшими покупателями стали операторы НПЗ Valero Energy и Marathon Oil

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Минэнерго США сообщило, что реализовало последние 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR), тем самым завершив продажу топлива в рамках 180-миллионого выпуска.

Всего было реализовано 15,05 млн баррелей с поставкой в течение декабря. Крупнейшими покупателями стали операторы НПЗ Valero Energy Co. (7,45 млн барр.) и Marathon Oil Corp. (2,95 млн барр.). Среди других покупателей - Macquarie, Equinor, Shell, Phillips.

"Выпуски SPR в этом году, а также скоординированные выпуски с международными партнерами снизили цены на бензин примерно на 40 центов за галлон", - подчеркивается в сообщении.

Данные объемы стали последним выпуском SPR в рамках озвученного в марте плана по реализации 180 млн баррелей нефти из стратегических запасов для борьбы с высокими ценами на топливо и нивелирования эффекта от перебоев в поставках.

Всего в течение 2022 года Соединенные Штаты приняли решение о высвобождении из собственных стратегических запасов нефти 210 млн б/с: около 30 млн баррелей в рамках первого скоординированного выпуска странами-участницами Международного энергетического агентства (МЭА), 60 млн б/с - в рамках второго, а также еще 120 млн б/с - независимо.

SPR США Минэнерго МЭА Valero Energy Marathon Oil Corp Macquarie Equinor Shell Phillips
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