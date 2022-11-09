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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Госкомпании получили возможность формировать программы выращивания поставщиков из числа МСП

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Госкомпании получили возможность приступить к запуску программ по выращиванию поставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) - правительство РФ своим постановлением утвердило типовую форму таких программ выращивания и требования к проведению отбора МСП для участия в этих программах.

По этому постановлению, госкомпании смогут с 12 ноября (дата вступления в силу соответствующей поправки закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" и этого правпостановления) оформлять свои программы выращивания поставщиков в соответствии с утвержденной формой и приступать к отбору субъектов МСП для участия в этих программах.

"В рамках реализации механизма "выращивания" заказчики, которые захотят принять участие в программе, должны будут разработать и утвердить программу и определить приоритетные направления видов и форм оказания поддержки для субъектов МСП, - сказал "Интерфаксу" гендиректор "Корпорации МСП" (принимала участие в разработке этого механизма, должна будет принимать участие в реализации программ) Александр Исаевич. - Выращивание - это новый механизм поддержки МСП-поставщиков, который направлен на развитие малого бизнеса. Он может получать доступ к новым технологиям, компетенциям и т.д. В свою очередь крупные заказчики будут получать от "выращенных" компаний товары или услуги более высокого качества".

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Как сообщалось, поправка о "выращивании" поставщиков была принята летом текущего года. Предполагается, что отобранным для участия в программах развития субъектам МСП госкомпании должны будут составлять индивидуальные карты развития с перечнем конкретных мероприятий, сроком их реализации и указанием ответственных за это лиц. Причем участвовать в таких программах развития смогут только те субъекты МСП, которые уже имеют опыт исполнения договоров по результатам закупок госкомпаний.

Ранее статс-секретарь - заместитель руководителя Минэкономразвития Алексей Херсонцев отмечал, что правительство планирует подготовить два подзаконных акта, регламентирующих процессы выращивания поставщиков. В частности, один документ будет включать в себя типовые программы развития поставщиков, правила отбора субъектов МСП для участия в таких программах, требования к таким компаниям. Второй документ будет определять порядок мониторинга реализации новой нормы, ведения реестра программ "выращивания" и т.п. Последние задачи будет выполнять "Корпорация МСП" (на момент публикации второй документ еще не был опубликован на информресурсах правительства - ИФ).

К настоящему времени "Корпорация МСП" совместно с рядом крупнейших госкомпаний реализует пилотные программы по "выращиванию" поставщиков из числа субъектов МСП. В июне в рамках ПМЭФ корпорация подписала соглашения о реализации таких "пилотов" с "Ростелекомом" и РЖД. Всего в реализации пилотных программ по выращиванию поставщиков в настоящее время принимают участие более 20 госкомпаний.

По данным Минфина, в 2021 году госкомпании заключили с субъектами МСП 886 тыс. договоров на 6,8 трлн рублей.

По действующей редакции 223-ФЗ госкомпании должны закупать у субъектов МСП не менее 25% годового стоимостного объема договоров. В рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства объем закупок госкомпаний у субъектов МСП должен достигнуть в 2024 году - 5 трлн рублей.

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