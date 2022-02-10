Гендиректор корпорации МСП: цифровая платформа МСП - это инструмент налаживания коммуникации между бизнесом и государством

Александр Исаевич рассказал о запуске платформы МСП.РФ, будущем МСП Банка и выстраивании системы обратной связи от бизнеса

Гендиректор корпорации МСП: цифровая платформа МСП - это инструмент налаживания коммуникации между бизнесом и государством Фото: Пресс-служба

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - 1 февраля стартовал эксперимент по цифровой трансформации предоставления услуг, мер поддержки и сервисов для развития малого и среднего предпринимательства. Создание и развитие Цифровой платформы МСП.РФ было поручено реформированной Корпорации МСП. О том, как проходила эта работа, и как Корпорация видит свою миссию в качестве института развития рассказал "Интерфаксу" ее генеральный директор Александр Исаевич.

- 1 февраля стартовал эксперимент по обмену данными в целях предоставления услуг и мер поддержки для бизнеса. Сама платформа уже запущена в публичную эксплуатацию?

- На этой неделе мы открыли доступ для всех желающих, все предприниматели теперь могут зайти и начать пользоваться ее сервисами на домене МСП.РФ. Пока платформа продолжает тестироваться, и мы собираем обратную связь. Проект реализуется в рамках профильного нацпроекта по поддержке МСП. Нам было важно получить обратную связь от предпринимателей: нравится – не нравится, удобно – не удобно, где хочется простоты, что можно сделать сложнее. Такое юзабилити-тестирование прошли более 2 тысяч предпринимателей. Важно, что в работе также участвуют эксперты, крупнейшие цифровые компании – это YouDo, Яндекс, Тинькофф, OZON общественные организации (Опора России, ТПП, Деловая Россия, РСПП) и другие. Они верифицируют подходы к самой концепции платформы с точки зрения архитектуры и пользовательских функций.

- Много ли пришлось поменять на основе полученного фидбека?

- Замечания были. Но по результатам тестирования предпринимателями оказалось, что получилось достаточно неплохо. Мы изначально выбрали такой путь: у нас есть отдельная команда, чья задача быть раздражителями, выступать адвокатами с одной стороны, юзабилити-тестировщиков, а с другой – непосредственно предпринимателей. Мало кто готов говорить с бизнесом на его языке, учитывать его потребности, давать ему информацию, исходя из его запросов. Мы дополнительно опросили более 22 тысяч предпринимателей и разложили их запросы на три трека: то, что относится к государству, то, что относится к коммерческому сектору, и то, что нужно делать с нуля, потому что на рынке нет готовых решений.

- А что нужно делать с нуля?

- Например, в этом году мы вместе с Минэкономразвития проведем большую работу по стандартизации региональных мер поддержки для предоставления на Цифровой платформе МСП. Это будет касаться в первую очередь тех мер, которые наиболее востребованы у бизнеса, предоставляются практически во всех регионах страны и финансируются из федерального бюджета.

Также через платформу предприниматель сможет узнать, каким его видит государство, какие у него есть стоп-факторы, которые могут помешать получить ту или иную поддержку, в первую очередь финансовую. Чтобы не было оснований для отказа в получении, например, микрофинансирования или экспресс-кредита, предприниматель до направления заявки в банк или МФО может сначала устранить выявленные стоп-факторы. Тем самым он повысит вероятность одобрения ему заявки и решения задач по развитию своего бизнеса.

Еще один востребованный сервис – это получение кредита. Вроде бы для этого есть много ресурсов, но подать юридически значимую заявку одновременно в несколько банков (у нас их сейчас в тестовом режиме восемь) – такого сервиса для юрлиц на рынке нет. Большую сложность для малых предпринимателей представляют документы, обязательные требования. Мы сделали шаблоны более 70 документов, которые нужны предпринимателю в повседневной жизни, например, об организации труда или журнал учета инструктажа по действиям в ЧС и многие другие. Часть из них вообще заполняется автоматически на основе тех сведений, которые есть в государственных базах данных.

Простой сервис – законодательный дайджест. Предприниматель занимается бизнесом, у него нет времени, да он и не должен следить за тем, как быстро у нас меняется нормативное регулирование. Наш сервис понятным языком рассказывает, что изменилось на федеральном и региональном уровнях с акцентом на отраслевой бизнес. Всего сейчас готовы 11 сервисов: помимо перечисленных, это регистрация бизнеса онлайн, диагностика бизнеса по 35 параметрам, развитие бизнес-компетенций с возможностью проходить онлайн-курсы и консультироваться с наставниками, статистика для бизнеса. Всего до конца года на платформе будет 15 сервисов.

- А как строится работа с банками? Сейчас их восемь, а сколько планируется?

- Нам важно следить за чистотой данных, за тем, чтобы предложения, которые придут предпринимателю в ответ на его заявку от разных банков, были юридически значимыми. И чтобы он конкурентно-сравнительным методом выбрал то, что ему действительно нужно. Сейчас мы работаем, как я уже сказал, с восьмью банками, потому что сервис создавался с нуля, нам нужно было время, чтобы этот путь пройти и его настроить. Теперь мы готовы подключить любой банк, который будет соответствовать этим требованиям.

- Региональные банки могут соответствовать этим требованиям?

- Конечно, у нас уже подключены 3 региональных банка: банк "Кузнецкий", Нико-банк и крымский Генбанк. Причем эти три банка и Банк "ДОМ.РФ" "заведены" через информационную систему нашего МСП Банка. Банки могут в полной мере использовать этот функционал. Эта платформа полностью автоматизирует процесс для заемщика и все внутренние бизнес-процессы банков. Для небольших банков это удобно, фактически это готовый инструмент, функционалом которого они могут пользоваться, и автоматическое попадание на платформу, если есть желание.

- Как происходит подключение региональной инфраструктуры поддержки?

- Подключение регионов, стандартизация услуг, которые они оказывают, контроль качества этих услуг – это дорога с двусторонним движением. С одной стороны, мы даем регионам возможность автоматизировать свои процессы, помогаем бумажные меры поддержки перевести в цифру. С другой стороны, мы и Минэкономразвития видим, какие услуги оказываются, какие есть сложности. В тестовом режиме мы уже подключили 10 регионов, на платформе размещено 37 региональных мер поддержки. Осенью уже все регионы должны быть оцифрованы и размещены на платформе со своими мерами поддержки. За счет стандартизации и контроля качества мы будем видеть какие услуги и как оказываются.

- Они отличаются от региона к региону?

- Да, они везде разные. В той же Московской области человек может получить через платформу поддержку по созданию сайта, изготовлению аудио- и видеороликов, продвижению через "Яндекс". В Томской области – это предоставление грантов для соцпредпринимателей. Например, в Москве создана очень сильная инфраструктура и принято большое число финансовых и нефинансовых мер поддержки бизнеса и инвесторов. Как я уже сказал, нам важно провести аудит региональных мер поддержки, выделить пять-шесть наиболее востребованных, привести их к единому формату с точки зрения качества, сроков и полноты, максимально упростить получение в электронной форме на платформе, чтобы перечень документов на получение услуги для бизнеса из Владивостока не отличался от Калининградской области. Тем самым мы снижаем нагрузку на предпринимателя, стандартизируем и оптимизируем эти услуги.

- Все это вы планируете сделать своими силами?

- А как иначе? Если делать, то надо делать полезно и хорошо.

- В такие сроки это реально?

- До конца года мы сделаем большую часть. Другого выхода я не вижу, надо брать и делать. Иначе зачем мы тут работаем?

- Премьер Михаил Мишустин назвал самой сложной частью работы платформы налаживание межведомственного взаимодействия. Это так?

- Цель эксперимента по обмену данными, который стартовал 1 февраля, - объединить источники данных, необходимые для получения услуги. Здесь большая роль и важная часть работы у ФНС, Центробанка, Минцифры и Минэкономразвития. Бизнесу ведь не важно, кто ему эту услугу окажет: федерация, регион, ведомство, ему нужно, чтобы его запрос, который в конечном счете влияет на его время и его деньги, был реализован. Наша задача – агрегировать данные, которые у государства есть. Если мы говорим про государственную клиентоориентированность, то наша задача - дать предпринимателю все готовое, а все сложные бизнес-процессы, внутренние сложные согласования и стандартизацию сделать невидимыми. Это позволит, с одной стороны, сформировать адресный подбор мер поддержки, с другой – реализовать тот функционал на платформе, который ответит на запрос предпринимателя.

- Есть ли проблема со стандартизацией и автоматизацией внутри самих ведомств?

- Мы же не лезем в их бизнес-процессы, они не источник эксперимента, а наш партнер в рамках развития платформы. К примеру, есть огромный запрос на получение уведомлений от госорганов в электронном виде. С одной стороны, это сервис, а с другой – внутреннее институциональное изменение. Если у предпринимателя есть потребность в финансировании, он должен иметь возможность получить кредит. У него может быть потребность в лизинге, потребность в том, чтобы узнать, что такое маркетинг, как продвигать свою продукцию. Наша задача – не дублировать функционал, наша задача ­– друг друга дополнять, поэтому мы интегрируемся не только с госорганами, но и с коммерческими сервисами. Мы хотим там присутствовать, но не хотим рушить их логику, важно сделать так, чтобы в текущем бизнес-процессе предпринимателя он мог бы найти то, что ему интересно. Воспользуется он этим или нет – его право.

- А в ваших опросах предприниматели не говорят: "не нужна вся эта ваша цифровизация, дайте денег"?

- Говорят. Это, безусловно, востребованный, но все-таки не единственный запрос. Что касается финансирования, то правительство и регионы оказывали все возможные финансовые, налоговые, имущественные меры поддержки в пандемию. Сейчас также действуют финансовые программы поддержки, в том числе Корпорации. Про цифровизацию. Когда пришла пандемия – различные опросы есть – бизнес начал, как и все мы, перестраиваться. За счет автоматизации, пусть не все, но многие бизнес-процессы и предоставление товаров и услуг клиентам удалось перевести в цифру. Но, конечно, есть ряд видов бизнеса, которые невозможно оцифровать и перевести в онлайн: фитнес, детские и досуговые развлечения, бьюти-индустрия и другие. Хотя даже у них есть успешные примеры.

Поэтому наши усилия по цифровизации – это, скорее, ответ на запрос, который сформировался за последние годы. Мы делаем только то, на что есть запрос, и мы не делаем то, что уже есть на рынке, зачем? Если что-то полезное есть у маркетплейса, либо у сторонней коммерческой организации – ок, мы их встроим.

Для государства в конечном счете платформа может стать ситуационным центром предпринимательства. Донастраивать что-то – это нормально. Ненормально ничего не делать. Ты можешь иметь гипотезу о мерах поддержки, но ты должен трезво понимать: если она не получилась, ее надо перестроить. А перестраивать на основе чего? Только на основе обратной связи от предпринимателей.

- То есть платформа станет таким механизмом получения обратной связи?

- В том числе, в каждом блоке на платформе есть форма обратной связи. Для меня это ключевая вещь. Нам очень важен прямой диалог. Важно, чтобы пользователь с нами говорил. Говорил, что не нравится, мог пожаловаться, условно. Это коммуникация и с прокуратурой, и с регионами, и с банками. Нам нужна реакция, контроль инцидентов, качества оказания услуг. Один из сервисов, который мы запустим – это сервис, куда обращаться, если у тебя проблема с кредитом, с проверкой, с региональными структурами. Мы уже в Корпорации отпилотировали данный "Сервис 360°" и готовы его погрузить на Цифровую платформу.

- А как же центры "Мой бизнес", выстроенная региональная инфраструктура поддержки?

- Центры "Мой бизнес" – это действующая основа, физические фронт-офисы, к которым привык предприниматель. Цифровая платформа – дополнительная точка входа для бизнеса, возможность получить меры поддержки онлайн. Их невозможно разделить, они дополняют друг друга, предоставляя бизнесу выбор как ему удобнее получить услугу – онлайн или офлайн.

При этом такая связка форматов позволит нам по-новому посмотреть на внутренние процессы, понять точки роста, чтобы повысить качество коммуникации с предпринимателями, создать единую базу знаний и внедрить общие стандарты качества услуг.

- Как Корпорация видит будущее МСП Банка?

- В конце прошлого года вышло постановление правительства, согласно ему, МСП Банк остается в составе Корпорации. Мы долго обсуждали новые подходы с предпринимателями и с правительством, учитывали потребности рынка – потому что это, в первую очередь, институт развития, и уже во вторую – банк. Глобально мы должны полностью его реформировать, предложить новые продукты и подходы. Он должен стать простым, удобным и цифровым банком для предпринимателей и регионов – это два наших бенефициара.

Новая стратегия развития Корпорации МСП предусматривает переход от объемов к росту количества получателей господдержки, такие же обязательства будут и у МСП Банка. В прошлом году в рамках этого подхода мы запустили новый продукт – "Экспресс-поддержка". Это кредиты до 10 млн рублей без залога, все полностью онлайн, за 72 часа. Мы собирали его вместе с рынком, и мы открыто давали нашу скоринговую модель другим банкам. Мы поменяли ее таким образом, чтобы компании из пострадавших отраслей смогли получить кредит. Мы приняли решение, что мы будем смотреть показатели по пострадавшим отраслям ретроспективно не за год, а за три месяца. Нам удалось выдать 10 млрд рублей за три месяца, 1,5 тысячи предпринимателей смогли воспользоваться этой мерой поддержки. Но основная задача, которую мы решали – создать альтернативу потребкредиту. Мы не конкурируем с банками, но мы увидели, что банки начали внедрять похожий механизм и снижать процентную ставку. Этот инструмент, в моем понимании, сработал.

- Такая скоринговая модель не увеличивает риск невозврата?

- Мы пока "пилотируем" эту модель, к июню уже можно будет сделать выводы.

Первая наша задача – это формирование конкуренции. Вторая – МСП Банк должен на примере этого продукта пилотировать, а затем запускать на рынок новые инструменты финподдержки. Здесь мы работаем с Центральным банком по ряду направлений – мы не просто банк, мы – проводники.

- А в чем будут состоять функции банка в качестве института развития?

- Как институт развития МСП Банк должен стать партнером для небольших региональных банков с базовой лицензией. Он не должен с ними конкурировать, он им должен подставлять плечо. С прошлого года мы запустили несколько пилотных проектов с регионами в части кредитно-гарантийного конвейера. Платформа полностью автоматизирует процессы заемщиков, процессы банка и снижает издержки региональных банков. Будем и совместно с ВЭБ.РФ реализовывать проекты в рамках развития городской экономики.

Также, что важно, МСП Банк должен стать бэк-офисом правительства и помогать в реализации задач нацпроекта по поддержке МСП и стратегических инициатив.

Все эти задачи будут закреплены в стратегии развития банка, мы рассчитываем, что она будет утверждена через две-три недели. Но концепция не значит, что все залито в бетоне, она должна меняться, адаптироваться под потребности бизнеса и работать на цели национального проекта и стратегических инициатив.

- Каковы итоги 2021 года с точки зрения числа компаний, получивших гарантии и поручительства корпорации? Какие показатели запланированы на 2022 год?

- Общий объем гарантийной поддержки в рамках Национальной гарантийной системы в 2021 году составил рекордные 254 млрд рублей, то есть, если переводить на кредиты, то предприниматели за счет поручительств смогли привлечь более 490 млрд рублей. Но для нас важно, что мы кратно увеличили количество тех предпринимателей, которым мы помогли – более 15,5 тысяч. Это удалось сделать за счет оптимизации и автоматизации наших внутренних процедур и запуска по поручению президента нового механизма "зонтичных" поручительств. Фактически, мы автоматизировали процесс получения поручительства Корпорации для предпринимателей.

Что важно? Каждый четвертый кредит выдан предприятиям из пострадавших отраслей. За счет контроля структуры кредитного портфеля банков снижена кредитная ставка для бизнеса. Без этого механизма она была бы минимум на 2% выше. Поскольку мы берем риск за предпринимателя, мы просим банки в зависимости от категории заемщика либо денег больше давать, либо процентную ставку снижать, либо просто дать предпринимателю кредит. И мы увидели: каждый седьмой кредит выдан тому бизнесу, которому раньше бы просто отказали. И третье, что важно: в портфеле 98% – это малые и микрокомпании, в которых занято 27 тысяч работников.

- Как вы оцениваете развитие в 2021 году альтернативных инструментов привлечения финансирования для МСП – краудинвестинга, факторинга? Каковы перспективы развития этих инструментов?

- Это механизмы, которые являются альтернативой кредитно-гарантийной поддержки. У них есть большой потенциал, за рубежом они более развиты, чем у нас. Центральный банк делает сейчас факторинговую платформу вместе с нами, есть инструменты краудфинансирования.

В этом году мы перезапускаем инвестиционный фонд "МИР" – это наша дочерняя компания, имеющая лицензию ЦБ. Ее основная задача – поддержка предпринимателей в области прямых и венчурных инвестиций. Но что важно: поскольку мы – институт развития, мы хотим в основу положить отбор постоянных проектов через образовательный трек и акселерационную программу. Мы будем давать возможность молодым предпринимателям, выпускникам вузов зайти в "воронку" и после "упаковки", тестирования получить либо венчурное, либо заемное финансирование, рынки сбыта, помощь в "выращивании" их в рамках государственных и корпоративных закупок.

- Как, по оценкам корпорации, будет меняться суммарный вклад МСП в российский ВВП в ближайшие годы? Что является условием существенного увеличения его доли в экономике страны?

- Понятно, что уже два года пандемия сдерживает развитие малого и среднего предпринимательства. Но в целом, чтобы у компаний была возможность расти, нужны три базовые вещи: это финансовые меры поддержки, создание благоприятных условий ведения бизнеса, а также рынки сбыта.

По финансовым мерам – это наши "зонтичные" поручительства, программы "1764", стимулирования кредитования и другие. По рынкам сбыта – доступ к закупкам, встраивание малого бизнеса в производственные цепочки крупнейших компаний, попадание на полки крупных ритейлеров.

Что касается благоприятных условий, чтобы вести бизнес. Это, как пример, поправки в КоАП, которые совместно с Минэкономразвития были внесены в Госдуму, по снижению административной нагрузки на бизнес. Они дают предпринимателю право на ошибку, его не будут штрафовать за первое нарушение. Они же позволят снизить объем штрафов для микро- и малых предприятий до уровня ИП, там, где нет такой возможности. И отменят одновременное привлечение к ответственности должностного и юридического лица. И последнее, но не менее важное: одна проверка – одна санкция.

Скоро вступят в силу изменения в сфере налогового администрирования, которые также должны снизить нагрузку на предпринимателя. С 1 июля этого года заработает эксперимент, который позволит ИП и организациями платить все налоги через единый налоговый платеж. Кроме того, будет запущен экспериментальный налоговый режим - "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". Он ориентирован на организации и ИП с численностью до пяти человек и годовым доходом до 60 млн рублей. Главное преимущество этого режима в том, что отменяются 10 форм отчетности. В качестве пилота режим будет запущен в Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан.

Мы должны с одной стороны заниматься регуляторикой, с другой – в зависимости от стадии развития предприятия дать ему возможность расти. Поэтому важно говорить не только про долю в ВВП, важно, чтобы в этой доле фактическая сумма росла. Важно, чтобы на одного предпринимателя объем не сокращался, а для этого надо стимулировать переход из одной группы в другую: из микро- в малые предприятия, из малых в средние, из средних в крупные.

- Как обеспечить этот переход?

- Весь нацпроект по поддержке МСП направлен на то, чтобы это сделать. Он разнонаправленный: от финансовых и нефинансовых мер поддержки до точечных мер поддержки по сельскому хозяйству. Например, если мы говорим про рынки сбыта, мы помогаем предпринимателям попасть на полки "Магнита", "Пятерочки", "Вкусвилла", "Метро" – и это будет один из сервисов на Цифровой платформе. Мы также договорились с "Магнитом" и "Пятерочкой" – за что мы им говорим отдельное спасибо – что они дадут нам физическое место большой площади, где сельхозпроизводители в рамках кооператива могут торговать своей продукцией. По факту фермеры открывают "магазин в магазине". В прошлом году мы запустили этот проект в трех регионах, в этом году запустим еще в 20-ти.

То есть нацпроект стимулирует создание предприятий, помогает им расти за счет оптимизации налогового режима, отчетности, сокращения административных барьеров ведение бизнеса. Все это для того, чтобы стимулировать рост.