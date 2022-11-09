Илон Маск за три дня продал акции Tesla на $4 млрд

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - За последние три торговых дня американский миллиардер Илон Маск продал акции основанной им компании Tesla на общую сумму около $4 млрд. Он начал продавать эти бумаги спустя неделю после закрытия сделки по покупке Twitter Inc.

С 4 по 8 ноября Маск продал около 19,5 млн акций Tesla по цене $189,58-219,9 за бумагу, говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Акции Tesla дешевели по итогам всех трех сессий, в общей сложности потеряв 11,2% и опустившись ниже $200 за бумагу впервые с июня 2021 года.

Маск за последний год уже продал акции Tesla на сумму $31,81 млрд без учета последних продаж, по данным Dow Jones Market Data Group.

После очередного раунда реализации бумаг бизнесмен написал в твиттере, что больше не планирует их продавать.

Доля Маска в Tesla сократилась до 14,1% с 14,7%, ему принадлежат 465,1 млн акций компании.

Миллиардер закрыл сделку по покупке Twitter в конце октября. Первоначально компания приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля, а 8 июля он уведомил соцсеть, что отказывается от сделки, поскольку не получил реальных данных о количестве фейковых аккаунтов. Судебные разбирательства должны были начаться 17 октября, однако после того, как Маск заявил о намерении вернуться к завершению сделки, суд дал сторонам время, чтобы достичь соглашения.