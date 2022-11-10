Греф сообщил о стабилизации кредитного портфеля Сбербанка

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк добился стабилизации качества кредитного портфеля, доля просроченной задолженности находится ниже 2,2% - уровня конца 2021 года, сообщил журналистам в кулуарах форума Finopolis президент - председатель правления Сбера Герман Греф .

"Нам удалось добиться стабилизации качества кредитного портфеля, несмотря на все вызовы текущего периода. Доля просроченной задолженности по кредитам юридическим и физическим лицам даже ниже уровня конца прошлого года (2,2% от портфеля), - сказал он. - Во втором полугодии мы видим стабилизацию уровня риска, а расходы на резервы по совокупному кредитному портфелю возвращаются на докризисный уровень (COR 1,09% за последние 4 месяца)".

Греф отметил, что бизнес банка показывает хороший рост. Так, розничный кредитный портфель с начала 2022 года вырос на 9%, корпоративный без учета валютной переоценки - на 11,9%.

"Ежемесячный объем выдач кредитов вернулся на докризисный уровень второго полугодия 2021 года", - подчеркнул глава Сбербанка.