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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:20

Расписки VK подорожали на 4% после выхода квартального отчета

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Глобальные депозитарные расписки VK утром в четверг подорожали на "Московской бирже" на 4% после публикации отчета компании за III квартал.

К 10:20 они дорожали на 4% до 473,8 рубля, объем торгов превысил 160 млн рублей.

По итогам III квартала 2022 года VK увеличила скорректированную выручку на 9% год к году - до 32 млрд рублей, сообщила интернет-компания. Показатель учитывает выручку игрового подразделения My.Games, продажу которой VK анонсировала 27 сентября; сумма сделки - $642 млн, покупателем выступает управляющий партнер LETA Capital Александр Чачава.

Скорректированная EBITDA VK в отчетном периоде выросла на 16%, составив 9,8 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 30,6%.

Скорректированная выручка VK оказалась чуть хуже консенсус-прогноза "Интерфакса". Накануне опрошенные аналитики ожидали, что она составит 32,19 млрд рублей. При этом скорректированная EBITDA оказалась лучше ожиданий - аналитики прогнозировали показатель в размере 7,1 млрд рублей.

Выручка VK по МСФО, не учитывающая показатели игрового направления, выросла на 21% - до 24,1 млрд рублей.

VK Мосбиржа
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