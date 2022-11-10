VK в III квартале увеличила скорректированную выручку до 32 млрд рублей

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года VK увеличила скорректированную выручку на 9% год к году - до 32 млрд рублей, сообщила интернет-компания.

Показатель учитывает выручку игрового подразделения My.Games, продажу которой VK анонсировала 27 сентября; сумма сделки - $642 млн, покупателем выступает управляющий партнер LETA Capital Александр Чачава.

Скорректированная EBITDA VK в отчетном периоде выросла на 16%, составив 9,8 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 30,6%.

Скорректированная выручка VK оказалась чуть хуже консенсус-прогноза "Интерфакса". Накануне опрошенные аналитики ожидали, что она составит 32,19 млрд рублей.

При этом скорректированная EBITDA оказалась лучше ожиданий - аналитики прогнозировали показатель в размере 7,1 млрд рублей.

Выручка VK по МСФО, не учитывающая показатели игрового направления, выросла на 21% - до 24,1 млрд рублей.

Динамику выручки в VK объясняют ростом доходов от рекламы - показатель увеличился на 29%, до 14,4 млрд рублей. Рост EBITDA обусловлен повышением рентабельности в сегментах "Соцсети и коммуникационные сервисы" и "Образование".

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