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VK выкупила около 55% всего выпуска конвертируемых облигаций

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Интернет-компания VK выкупила около 55% от общего объема выпуска конвертируемых облигаций на $400 со сроком погашения в 2025 году, говорится в ее финансовом отчете.

"VK значительно продвинулась в вопросе реструктуризации конвертируемых облигаций, выкупив на дату публикации пресс-релиза около 55% от всего выпуска с номинальной стоимостью в примерно $220 млн. Компания продолжает искать возможности для дальнейшей реструктуризации облигаций, находящихся в обращении", - отмечается в сообщении компании.

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