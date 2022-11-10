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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Mazda увеличила чистую прибыль в 3,5 раза во II финквартале

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Mazda Motor Corp резко повысил чистую прибыль и увеличил выручку во втором квартале текущего финансового года.

Как сообщается в отчетности компании, чистая прибыль в июле-сентябре взлетела до 85,86 млрд иен ($586,48 млн) с 23,85 млрд иен годом ранее.

Операционная прибыль подскочила на 39% и составила 55,2 млрд иен.

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Выручка увеличилась на 9,8% и достигла 1,64 трлн иен.

В текущем фингоду, который завершится в марте следующего года, компания ожидает получить чистую прибыль в размере 130 млрд иен (+59% по сравнению с прошлым фингодом), а также прогнозирует рост операционной прибыли на 34,3%, до 140 млрд иен, и увеличение выручки на 25%, до 3,9 трлн иен.

Акции Mazda подешевели на 1,5% на торгах в Токио в четверг, однако отчетность была опубликована после закрытия рынка. С начала года капитализация компании увеличилась на 14,5%, до 661,4 млрд иен.

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