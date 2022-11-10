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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

ВТБ намерен воспользоваться регуляторными послаблениями по капиталу в 2023 году

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ воспользуется регуляторными послаблениями, которые ЦБ даст банкам в 2023 году в обмен на ограничения в выплате дивидендов.

ЦБ в 2023 году планирует обнулить для банков надбавки к достаточности капитала и установить пятилетний график их постепенного восстановления. Одновременно Банк России ограничит возможность банков распределять прибыль на выплату дивидендов.

"Воспользуемся. Мы же говорили, что "Базель" должен умереть, вот и сняли надбавки. Конечно, воспользуемся. Не секрет, у нас постоянно проблемы с капиталом, мы по полной задействуем, нам это важно. Все послабления, которые Центральный банк даст, всеми будем пользоваться", - сказал журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах форума "Финополис-2022".

Отвечая на вопрос, будет ли ВТБ в таком случае платить дивиденды по итогам 2022 года, Костин сказал: "Посмотрим, мы на следующий год запланировали достаточно большую прибыль, но сейчас мы посчитаем по капиталу, как и чего... В принципе, как я уже говорил, в перспективе, конечно, в ближайшее время большую часть, по крайней мере, прибыли, наверное, будем вкладывать в капитал".

Костин последовательно выступает за модификацию Базельского регулирования. В мае в ходе встречи руководства ЦБ с банкирами он заявил, что Базельские стандарты, которые Россия обязалась внедрять в банковское регулирование, в нынешних условиях не работают. По его мнению, банковский сектор может обойтись без финансовых вливаний при условии корректировки регулирования.

ВТБ Андрей Костин
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