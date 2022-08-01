Костин счел, что банки РФ могут обойтись без допвливаний при условии льгот по резервам

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Банковский сектор может обойтись без финансовых вливаний при условии корректировки регулирования: ЦБ мог бы дать рассрочку на создание резервов по кредитам и замороженным в иностранных банках активам, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

"Я думаю, что ЦБ и правительство более детально определятся с поддержкой банковского сектора осенью, после проведения соответствующего анализа. Как мне видится, можно обойтись без каких-то вливаний финансовых ресурсов в банковский сектор - при условии, если мы откорректируем несколько регуляторных требований", - сказал глава ВТБ.

"И мне кажется, Центральный банк к этому готов - вопрос, на сколько и как. Если банкам дать рассрочку на формирование резервов по кредитам и на те средства, которые были заморожены, а по сути украдены, у нас на счетах американских и европейских банков, на срок 7-10 лет, то банки за счёт прибыли будут способны постепенно сформировать резервы и списывать потери без финансовых вливаний со стороны государства. Такие прецеденты уже были, в частности, по списанию убытков российских дочерних банков на Украине. Ну и, конечно, надо скорректировать требования по капиталу, в частности, надбавки по "Базелю 3", - заявил Костин.

Костин последовательно выступает за модификацию Базельского регулирования. В мае в ходе встречи руководства ЦБ с банкирами он заявил, что Базельские стандарты, которые Россия обязалась внедрять в банковское регулирование, в нынешних условиях не работают.

"То, что ценное в "Базеле", надо взять, но сам по себе "Базель", если следовать его многим принципам, становится абсурдным. Допустим, по "Базелю" для меня самое спокойное было бы купить американские US Treasuries. Ну и чего я с ними буду делать? Какой риск я возьму на это? Понятно, что многие эти вещи просто не работают", - заявил тогда Костин, чей банк после начала военного конфликта на Украине одним из первых попал в санкционные списки западных стран.

ВТБ подсчитал, что отказ от надбавок к нормативам достаточности капитала, поддержания которых требуют Базельские стандарты, высвободит в целом по сектору 3,3 трлн рублей капитала. Эффект только для ВТБ составит 550 млрд рублей. Приостановка действия Базельских надбавок и нормативов ликвидности позволит банкам РФ высвободить до 50 трлн рублей для дополнительного потенциального кредитования компаний, говорил в июле Костин.

При этом глава ВТБ признавал, что банкам стоит внедрять некоторые Базельские подходы, к примеру, продвинутый подход к оценке кредитных рисков (Internal Ratings-Based Approach, IRB-подход, или ПВР-подход).

В свою очередь, председатель Банка России Эльвира Набиуллина не раз заявляла, что ЦБ не намерен полностью отходить от международных стандартов регулирования, но готов учитывать национальную специфику для стимулирования выдачи кредитов на трансформационные проекты.

Набиуллина также заявляла, что ЦБ пока не видит необходимости в системной докапитализации банковского сектора.

"Банки лучше прошли этот кризисный период, чем мы ожидали. Вывод на настоящий момент - в системной докапитализации банковского сектора нет необходимости. Я лично в начале думала, в феврале-марте, потому что шок на финансовый сектор был такой величины, что, несмотря на созданные ранее буферы, несмотря на достигнутую финансовую устойчивость, потребуется такая системная докапитализация банков. Мы сейчас в этом потребности не видим. По отдельным банкам, возможно, нужна будет помощь собственникам для того, чтобы улучшить ситуацию в банках", - говорила она на пресс-конференции 22 июля.