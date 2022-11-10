Право правительства на установку особых сроков налогового администрирования продлили до 2024 г.

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в Налоговый кодекс (НК), которые продлевают до 31 декабря 2023 года право правительства РФ на установление особых сроков в сфере налогового администрирования: перенос мероприятий налогового контроля, продление сроков уплаты налогов, предоставление дополнительных оснований по уплате отсрочки.

Поправки были внесены правительством ко второму чтению законопроекта (№201629-8).

Согласно действующему законодательству, которое было введено в период пандемии, правительство РФ вправе в 2020-2022 гг. издавать нормативные правовые акты, предусматривающие приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового контроля; продление сроков уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), в том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами, сборов, страховых взносов; продление сроков представления в налоговые органы налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) иных документов (сведений); продление сроков направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, а также сроков принятия решений о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. Также правительство вправе в 2020-2022 гг. предоставлять дополнительные основания по отсрочке уплате налогов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

Принятый депутатами закон продляет полномочия правительства в этом вопросе до 31 декабря 2023 г.