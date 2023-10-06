Право правительства вводить особые сроки налоговых платежей продлят на 2024 год

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Право правительства устанавливать сроки внесения отдельных налоговых платежей в бюджет предлагается продлить на 2024 год, следует из законопроекта, подготовленного Минфином. Сейчас норма о праве правительства устанавливать отдельные сроки действует до конца 2023 года.

Согласно тексту документа, с которым ознакомился "Интерфакс", на 2024 год предлагается пролонгировать право правительства: приостанавливать, отменять или переносить на более поздние сроки мероприятия налогового контроля; продлевать сроки уплаты налогов (авансовых платежей по налогам); продлевать установленные региональными властями сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу; продлевать сроки представления налоговых деклараций, бухгалтерской (финансовой) отчетности или иных документов; продлевать сроки направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, а также сроков принятия решений о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

Также на 2024 год предлагается оставить за правительством право устанавливать дополнительные основания предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

Норма, расширяющая полномочия правительства в сроках уплаты налоговых платежей, была введена в период пандемии - с 1 апреля 2020 года до конца декабря, потом она продлевалась до конца 2022 года и затем еще раз - до конца 2023 года.