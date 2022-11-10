Криптовалютная биржа Binance отказалась от сделки с конкурирующей FTX

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире биржа по торговле криптовалютами Binance отказалась от анонсированного накануне намерения приобрести активы конкурирующей площадки FTX.

"В результате корпоративного due diligence, а также в свете последних новостей об ошибках в управлении средствами клиентов и сообщений о расследовании со стороны властей США, мы приняли решение отказаться от планов по приобретению FTX.com", - говорится в сообщении Binance.

По сообщениям СМИ, проверки деятельности FTX ведут Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США.

Между тем глава FTX Сэм Банкман-Фрид сказал инвесторам, что бирже требуется финансирование в размере до $8 млрд на фоне массового вывода клиентами средств с площадки, написала Financial Times со ссылкой на информированные источники.

"Поначалу мы надеялись, что сможем помочь клиентам FTX, предоставив ликвидность. Но состояние дел таково, что мы не можем контролировать ситуацию и не можем помочь", - отмечается в сообщении Binance.

Накануне инвестиционная компания Sequoia Capital сообщила инвесторам, что теперь оценивает стоимость своих инвестиций в FTX в ноль долларов. В 2021 году компания приобрела долю в бирже за $213 млн, когда стоимость FTX была оценена в $25 млрд.

Курс биткойна в среду рухнул на 14%, криптовалюта завершила торги ниже $16000 впервые с конца 2020 года. В ходе торгов в четверг биткойн дорожает на 3,6%, до $16355.

"Рынок теперь в состоянии полной паники, - сказал инвестиционный директор Zerocap Джон де Вет. - Ситуация становится неуправляемой".