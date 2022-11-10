Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Криптовалютная биржа Binance отказалась от сделки с конкурирующей FTX

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире биржа по торговле криптовалютами Binance отказалась от анонсированного накануне намерения приобрести активы конкурирующей площадки FTX.

"В результате корпоративного due diligence, а также в свете последних новостей об ошибках в управлении средствами клиентов и сообщений о расследовании со стороны властей США, мы приняли решение отказаться от планов по приобретению FTX.com", - говорится в сообщении Binance.

По сообщениям СМИ, проверки деятельности FTX ведут Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США.

Между тем глава FTX Сэм Банкман-Фрид сказал инвесторам, что бирже требуется финансирование в размере до $8 млрд на фоне массового вывода клиентами средств с площадки, написала Financial Times со ссылкой на информированные источники.

"Поначалу мы надеялись, что сможем помочь клиентам FTX, предоставив ликвидность. Но состояние дел таково, что мы не можем контролировать ситуацию и не можем помочь", - отмечается в сообщении Binance.

Накануне инвестиционная компания Sequoia Capital сообщила инвесторам, что теперь оценивает стоимость своих инвестиций в FTX в ноль долларов. В 2021 году компания приобрела долю в бирже за $213 млн, когда стоимость FTX была оценена в $25 млрд.

Курс биткойна в среду рухнул на 14%, криптовалюта завершила торги ниже $16000 впервые с конца 2020 года. В ходе торгов в четверг биткойн дорожает на 3,6%, до $16355.

"Рынок теперь в состоянии полной паники, - сказал инвестиционный директор Zerocap Джон де Вет. - Ситуация становится неуправляемой".

Binance FTX
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Маск запретил удаленную работу для всех сотрудников Twitter

Маск запретил удаленную работу для всех сотрудников Twitter

Суд запретил объявления о продаже БАДов и пищевой продукции с мухоморами на Wildberries

Предправления Тинькофф банка сообщил, что бренд выкуплен у Тинькова

Предправления Тинькофф банка сообщил, что бренд выкуплен у Тинькова

Отток наличных из банков РФ в октябре снизился до 100 млрд руб. с 500 млрд руб. в сентябре

Греф заявил, что страхи регуляторов тормозят развитие инноваций в России

Глава ВТБ назвал согласование параметров сделки по покупке "Открытия" делом нескольких дней

Глава ВТБ назвал согласование параметров сделки по покупке "Открытия" делом нескольких дней

Сбербанк планирует вернуться к выплате дивидендов в 2023 году

Mazda передаст "Соллерсу" долю в дальневосточном СП, признав убыток в $82 млн

Mazda передаст "Соллерсу" долю в дальневосточном СП, признав убыток в $82 млн

Forbes Media ведет эксклюзивные переговоры о продаже бизнеса консорциуму инвесторов

Forbes Media ведет эксклюзивные переговоры о продаже бизнеса консорциуму инвесторов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });