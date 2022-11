Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Фото: NurPhoto via Getty Images

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Эта неделя вновь запомнится новостями о Twitter и нововведениями его нового владельца Илона Маска: миллиардер не только продолжает сокращения штата в разных странах, но и впервые обратился к сотрудникам, предупредив о проблемах, в частности, о возможности банкротства. На криптовалютном рынке потрясение вызвала неудавшаяся сделка Binance и FTX, последний из которых переживает крах и отток клиентов. А Apple вводит новые ограничения для AirDrop и хочет сократить фразу, пробуждающую Siri.

Возможность банкротства Twitter и нововведения Маска

Новый владелец Twitter Илон Маск в ходе собрания с инженерами в четверг допустил вероятность банкротства компании, объяснив это своей борьбой за контроль над финансами платформы. По словам Маска, компания может получить чистый отрицательный денежный поток в несколько миллиардов долларов.

Помимо этого, в четверг Маск впервые обратился к сотрудникам в письме и предупредил о "грядущих сложных временах", а также сообщил о возвращении всех сотрудников в офисы. Теперь сотрудники Twitter будут работать в офисах минимум 40 часов в неделю. Исключения из этого правила возможны только в особых случаях и будут утверждаться лично Маском. До этого сотрудники Twitter могли работать откуда угодно - из офиса, из дома или даже из другой страны.

На этой неделе компания пережила увольнение нескольких топ-менеджеров. Twitter покинули глава отдела доверия и безопасности Йоэль Рот, директор по информационной безопасности Леа Кисснер и директор по конфиденциальности Дэмиен Киран.

Но на этом увольнения не закончились. По данным Bloomberg, Twitter в минувшие выходные уволила более 90% сотрудников в офисах компании в Нью-Дели, Мумбаи и Бангалоре. Там работали около 200 человек, а после сокращений осталось чуть больше десяти. Причем около 70% уволенных пришлось на группу разработчиков и инженеров, также под сокращения попали специалисты по маркетингу, общественной политике и корпоративным коммуникациям.

Новый владелец меняет и политику Twitter. 6 ноября Маск объявил о введении платы за подтверждение учетных записей пользователей. Верификация аккаунта голубой "галочкой" будет стоить $7,99 в месяц. Сообщалось, что подписку ввели пока только в отдельных странах. Позднее CNN и Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что изменение в системе верификации Twitter произойдет только после промежуточных выборов в США. Собеседники Bloomberg, в частности, объяснили, что есть опасения, что пользователи могут начать злоупотреблять верификацией, например, подражать кандидатам и другим политическим фигурам, что может повлиять на результат выборов.

Маск также пообещал, что соцсеть будет блокировать пользователей, выдающих себя за других людей. "С этого момента Twitter-аккаунты, выдающие себя за кого бы то ни было без отметки "пародия", будут блокироваться", - написал он в своем микроблоге. Раньше перед блокировкой платформа направляла предупреждение владельцу аккаунта, однако теперь от этой меры откажутся из-за простоты в получении верификации, добавил Маск.

Он предупредил, что верифицированные аккаунты будут терять "галочку" в случае любого изменения имени.

Meta объявила о массовом сокращении штата

Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) уволит свыше 11 тыс. человек, или 13% штата. О сокращении объявил глава компании Марк Цукерберг, он лично извинился перед сотрудниками за ошибки в управлении.

"Онлайн-торговля не только не вернулась к прошлым трендам, ослабление макроэкономических показателей, усиление конкуренции и потери рекламных доходов привели к тому, что наша выручка упала сильнее, чем я ожидал, - цитирует MarketWatch обращение Цукерберга к сотрудникам. - Я ошибся, и я принимаю на себя ответственность за это".

На конец сентября штат Meta насчитывал свыше 87 тыс. человек. В 2020 и 2021 годах компания приняла на работу более 27 тыс. новых сотрудников, а за январь-сентябрь этого года её штат вырос еще на 15,3 тыс. человек.

Криптовалютная биржа Binance отказалась от сделки с конкурирующей FTX

Крупнейшая в мире биржа по торговле криптовалютами Binance отказалась от анонсированного ранее намерения приобрести активы конкурирующей площадки FTX.

Причинами в Binance назвали "последние новости об ошибках в управлении средствами клиентов и сообщения о расследовании со стороны властей США".

Сейчас Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проверяет деятельность FTX, сообщали западные СМИ.

Рынок болезненно отреагировал на такие новости: курс биткойна в среду рухнул на 14%, криптовалюта завершила торги ниже $16000 впервые с конца 2020 года. В четверг биткойн отыгрался и подорожал на 3,6%, до $16355.

Глава Binance Чанпэн Чжао заявил, что крах FTX "серьезно подорвал" доверие ко всей криптоиндустрии и может вызвать усиление контроля со стороны регуляторов.

Apple ограничит по всему миру обмен файлами через AirDrop в 2023 году

Apple ограничит работу AirDrop - функции обмена файлов между пользователями iPhone для всех пользователей в 2023 году, сообщает Bloomberg. Ограничения уже введены для смартфонов, выпущенных в Китае, на фоне использования AirDrop в протестах.

Нововведение для китайских пользователей появилось в версии iOS 16.1.1, выпущенной на этой неделе. Среди настроек AirDrop появилась строка, позволяющая включить принятие файлов от людей не из списка контактов только на 10 минут. По истечении этого срока функция отключается автоматически, и пользователь может принять файл только от тех, кто в его списке контактов. Раньше ограничений по времени на принятие файлов от незнакомцев не было.

По сообщению Bloomberg, функцией активно пользовались во время протестов, в частности, пользователи рассылали плакаты, агитирующие против президента и правительства КНР.

В Apple не объяснили причины введения ограничений. Однако после Китая новая настройка AirDrop будет выпущена по всему миру в 2023 году.

Zoom запускает электронную почту и календарь

Сервис видеоконференций Zoom анонсировал запуск собственной почтовой службы Zoom Mail и календаря Zoom Calendar, которые будут интегрированы в интерфейс для коллективной работы Zoom One, сообщает The Verge со ссылкой на заявление компании. Похожие на Outlook от Microsoft бета-версии почты и календаря впишутся в Zoom One вместе с другими инструментами, такими как Team Chat, Whiteboard, Phone и Meetings.

Почта Zoom будет защищена сквозным шифрованием. Для учетных записей можно будет использовать домен "@zmail.com", а клиенты плана Zoom One Business смогут создать свой собственный.

Календари внутри Zoom должны упростить организацию совещаний, подчеркнули в компании. В сервисе будут отображаться запланированные встречи, их статус и ссылки на записи встреч и т.д.

Apple хочет убрать "Привет" из фразы "Привет, Siri"

Apple хочет заменить фразу "Привет, Siri" на просто "Siri", сообщает Bloomberg. Таким образом, пользователь сможет пробудить голосового помощника только словом "Siri" и задать команду. Изменение может казаться незначительным, но сам переход - сложная техническая задача, требующая серьезного обучения искусственного интеллекта (ИИ).

Сложность заключается в том, что Siri может понимать единственную фразу "Siri" с разными акцентами и диалектами. Наличие двух слов "Привет, Siri" увеличивает вероятность того, что система правильно уловит сигнал.

Apple работала над изменением в течение нескольких месяцев и, если все пойдет по плану, надеется выпустить обновление либо в следующем году, либо через год. Сейчас компания тестирует упрощенное слово пробуждения с сотрудниками и собирает необходимые данные для обучения ИИ.