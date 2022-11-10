Страховщик Allianz увеличил чистую прибыль в III квартале на 17%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года германская страховая компания Allianz SE увеличила чистую прибыль почти на 17% и объявила о планах обратного выкупа акций, который начнется позднее в ноябре.

В июле-сентябре чистая прибыль компании составила 2,46 млрд евро против 2,11 млрд евро годом ранее.

Операционная прибыль Allianz увеличилась на 7,4%, до 3,48 млрд евро, квартальная выручка повысилась на 1,3%, до 34,8 млрд евро.

Аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне 2,3 млрд евро, операционную прибыль - на уровне 3,39 млрд евро, согласно консенсус-прогнозу, предоставленному самой компанией.

Операционная прибыль подразделения в сфере страхования собственности и от несчастного случая увеличилась на 32%, до 1,7 млрд евро. В сфере страхования жизни и медицинского страхования операционная прибыль снизилась на 16,5%, до 1,05 млрд евро.

В сегменте управления активами операционная прибыль сократилась на 10,2% и составила 792 млн евро. Объем активов под управлением на конец третьего квартала составлял 2,245 трлн евро.

Показатель достаточности капитала страховщика в соответствии с общеевропейскими требованиями Solvency II ("Платежеспособность-2") на конец третьего квартала составлял 199% по сравнению с 200% на конец второго квартала.

Allianz подтвердила прогноз на 2022 год, в соответствии с которым операционная прибыль составит 13,4 млрд евро плюс-минус 1 млрд евро. При этом компания теперь ожидает, что показатель будет соответствовать верхней границе прогнозного диапазона на уровне 14,4 млрд евро.

Allianz планирует обратный выкуп акций на сумму до 1 млрд евро, который начнется в середине ноября и завершится к концу следующего года.

С начала 2022 года капитализация Allianz снизилась на 7%, до 76,9 млрд евро.