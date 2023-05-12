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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Страховщик Allianz увеличил квартальную чистую прибыль более чем в 4 раза

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года германская страховая компания Allianz SE нарастила чистую прибыль более чем вчетверо, но показатель не оправдал ожиданий экспертов.

В январе-марте чистая прибыль Allianz составила 2,03 млрд евро против 417 млн евро годом ранее. Консенсус-прогноз, подготовленный самим страховщиком, предполагал прибыль на уровне 2,33 млрд евро.

Операционная прибыль компании выросла на 24,2% - до 3,73 млрд евро, выручка - на 3,9%, до 46 млрд евро.

Операционная прибыль подразделения в сфере страхования жизни и медицинского страхования в первом квартале подскочила на 63,8%, до 1,32 млрд евро, в сфере страхования собственности и от несчастного случая - на 22,7%, до 1,87 млрд евро. В сегменте управления активами показатель упал на 13,2%, до 723 млн евро.

В 2023 году компания по-прежнему рассчитывает получить операционную прибыль в размере 14,2 млрд евро, плюс-минус 1 млрд евро.

Также Allianz анонсировала программу обратного выкупа акций на сумму до 1,5 млрд евро. Buyback начнется в конце мая и завершится не позднее 31 декабря.

Котировки акций Allianz с начала года повысились на 5,3%. Фондовый индекс DAX за то же время прибавил 13,7%.

Allianz Германия
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