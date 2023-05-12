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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Mazda увеличила чистую прибыль в 1,8 раза в 2022/2023 фингоду

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Mazda Motor Corp. повысил выручку на 22,6% и чистую прибыль - на три четверти в 2022/2023 финансовом году, несмотря на сокращение производства и поставок в условиях дефицита полупроводников.

Как сообщается в отчетности компании, чистая прибыль за год, завершившийся 31 марта, взлетела до 142,82 млрд иен ($1,06 млрд) с 81,56 млрд иен годом ранее.

Операционная прибыль подскочила на 36,2% и составила 141,99 млрд иен.

Выручка достигла 3,83 трлн иен против 3,12 трлн иен годом ранее.

В нынешнем фингоду компания ожидает получить чистую прибыль в размере 130 млрд иен, а также прогнозирует рост операционной прибыли на 26,8%, до 180 млрд иен, и увеличение выручки на 17,6%, до 4,5 трлн иен.

Mazda намерена объявить дивиденды за прошедший фингод в размере 45 иен на акцию (20 иен в виде промежуточных и 25 иен в виде финальных) и прогнозирует такие же выплаты по итогам текущего фингода.

Акции Mazda подорожали на 3% на торгах в Токио в пятницу. С начала года капитализация компании увеличилась на 22,2%, до 771,59 млрд иен.

Mazda Япония
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