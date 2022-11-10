Долларовый индекс резко упал в четверг после данных об инфляции в США

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Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Долларовый индекс резко упал в четверг, доходность 10-летних государственных облигаций США опустилась ниже 4% после данных о более резком, чем ожидалось, замедлении инфляции в Штатах в октябре.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), к 16:49 по Москве рухнул на 1,2%, до 109,25 пункта.

Доходность 10-летних US Treasuries упала на 22 базисных пункта, до 3,924%.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США взлетели на 2,6-4,1%, тогда как до публикации статистики они росли на 0,2-0,4%.

Как стало известно в четверг, потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 7,7% относительно того же месяца прошлого года после роста на 8,2% в сентябре. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с января и оказалась значительно ниже прогнозов рынка.

Инвесторы надеются, что ослабление инфляции станет аргументом в пользу менее агрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Следующее и последнее в этом году заседание Федрезерва состоится 13-14 декабря.