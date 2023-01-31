Долларовый индекс завершает в минусе четвертый месяц кряду

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Курс доллара незначительно растет к евро и фунту и слабо снижается к иене утром во вторник, трейдеры ждут заседаний ведущих центробанков мира.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), практически не меняется в ходе утренних торгов. Индикатор готовится завершить снижением четвертый месяц подряд.

Пара евро/доллар на 8:42 по Москве торгуется на уровне $1,0843 против $1,0852 на закрытии сессии в понедельник, евро теряет менее 0,1%.

Курс доллара к иене понизился на 0,1% и составляет 130,31 иены по сравнению со 130,45 иены накануне.

Фунт стерлингов снижается на 0,1% и торгуется на отметке $1,2342 против $1,2352 на закрытие прошлой сессии.

Федеральная резервная система США огласит итоги первого в этом году заседания 1 февраля. Аналитики ожидают, что ключевая процентная ставка будет повышена на 25 базисных пунктов, то есть слабее, чем на предыдущих заседаниях.

Важным аргументом в пользу замедления темпов подъема ставки стали опубликованные на прошлой неделе статданные, указавшие на рост базового индекса потребительских цен (индекс Core PCE), который внимательно отслеживает Федрезерв, на 4,4% в декабре по сравнению с 4,7% в ноябре. Рост показателя стал минимальным за четырнадцать месяцев.

2 февраля станут известны итоги заседаний Европейского центрального банка и Банка Англии. Эксперты ожидают, что оба центробанка повысят процентные ставки на 50 б.п.