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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Рост заявок на пособие по безработице в США превысил прогноз

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 7 тысяч и составило 225 тысяч человек, говорится в отчете министерства труда США.

Неделей ранее этот показатель составил 218 тыс., а не 217 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg и Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение количества заявок до 220 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

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Эксперты полагают, что агрессивные действия Федеральной резервной системы по повышению процентных ставок, нацеленные на сдерживание инфляции, оказывают негативное воздействие на экономику, что подталкивает компании к сокращению штатов, пишет MarketWatch.

Тем временем среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось до 218,75 тыс. по сравнению с 219 тыс.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 29 октября, поднялось на 6 тыс. и достигло 1,493 млн по сравнению с пересмотренными 1,487 млн в предшествующую неделю.

При этом аналитики в среднем ожидали сокращения на 10 тыс. с объявленного ранее уровня - до 1,475 млн.

США
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