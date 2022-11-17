Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 4 тысячи - до 222 тысяч человек, сообщило Минтруда США.

Неделей ранее этот показатель составлял 226 тысяч, а не 225 тысяч, как сообщалось ранее.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали рост показателя в среднем до 228 тысяч, в то время как респонденты Trading Economics не ожидали изменения с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

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