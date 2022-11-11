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Илон Маск предупредил о возможности банкротства Twitter

Уход топ-менеджеров из компании продолжился

Илон Маск предупредил о возможности банкротства Twitter
Фото: AP/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Twitter в четверг пережил исход еще нескольких топ-менеджеров, при этом новый владелец компании Илон Маск предупредил о возможности банкротства, поскольку он борется за то, чтобы взять под контроль финансы платформы, пишет Financial Times.

По словам двух человек, знакомых с ситуацией, в один из самых тяжелых дней для Twitter с тех пор, как две недели назад Маск завершил сделку по выкупу компании за $44 млрд, глава отдела доверия и безопасности Йоэль Рот ушел в отставку. Позже Рот подтвердил свой уход, поменяв строчку в своей биографии в соцсети на "бывший руководитель отдела".

Рот стал одним из доверенных лиц Маска после того, как на прошлой неделе он уволил более половины из 7,5 тыс. сотрудников Twitter, а также сыграл важную роль в попытках убедить осторожных рекламодателей в том, что соцсеть не перегружена токсичным контентом.

Директор по информационной безопасности Twitter Леа Кисснер и директор по конфиденциальности Дэмиен Киран объявили, что они уволились в четверг. По данным источников, покинули компанию и ряд других топ-менеджеров. Но хотя некоторые СМИ сообщили об увольнении главы отдела продаж рекламы Twitter Робин Уилер, она позднее написала в соцсети: "Я все еще здесь".

Маск в ходе собрания с инженерами в четверг предупредил, что компания может получить чистый отрицательный денежный поток в несколько миллиардов долларов. Он добавил, что нельзя исключить вероятность банкротства, написало издание The Information со ссылкой на источники.

"Честно говоря, это было похоже на хаос", - заявил один из сотрудников по поводу собрания.

В четверг Маск впервые обратился к сотрудникам Twitter в письме и предупредил о "грядущих сложных временах", а также сообщил о возвращении всех сотрудников в офисы.

Он ввел новое правило, согласно которому сотрудники Twitter будут работать в офисах минимум 40 часов в неделю. Исключения из этого правила возможны только в особых случаях и будут утверждаться лично Маском. До этого сотрудники Twitter могли работать откуда угодно - из офиса, из дома или даже из другой страны.

По словам сотрудника компании, присутствовавшего на общем собрании в четверг, Маск добавил, что неявка в офис будет рассматриваться как подача заявления об увольнении, пишет The Verge.

Twitter Илон Маск
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