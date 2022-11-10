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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Маск запретил удаленную работу для всех сотрудников Twitter

Маск запретил удаленную работу для всех сотрудников Twitter
Фото: David Odisho/Getty Images

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Миллиардер Илон Маск в своем первом письме сотрудникам купленной им две недели назад компании Twitter Inc предупредил о "грядущих сложных временах" и сообщил о возвращении всех сотрудников в офисы.

Макроэкономический прогноз ухудшается, и это не может не сказаться на такой зависимой от рекламных доходов компании как Twitter, говорится в письме Маска, с которым ознакомилось агентство Bloomberg. В связи с этим бизнесмен рассчитывает увеличить долю платежей пользователей в общей выручке до 50%.

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Также Маск, известный противник удаленной работы, отменил такую опцию в компании и ввел новое правило, согласно которому сотрудники Twitter будут работать в офисах минимум 40 часов в неделю. Исключения из этого правила возможны только в особых случаях и будут утверждаться лично Маском.

До этого сотрудники Twitter могли работать откуда угодно - из офиса, из дома или даже из другой страны.

"Нас ждет трудный путь, и для успеха нам потребуется напряженно работать, - написал Маск. - В ближайшие дни нашим главным приоритетом будет поиск и заморозка всех аккаунтов ботов, троллей и спамеров".

Илон Маск Twitter
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