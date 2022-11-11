Греф заявил о вреде попыток искусственного влияния на курс рубля

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Попытки искусственного влияния на курс национальной валюты принесли бы вред, да и экономического смысла в них нет - даже при текущем крепком рубле экспорт остается прибыльным по всем отраслям, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"Я не думаю, что это нужно, и я не думаю, что это возможно", - сказал глава Сбербанка Греф в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24", отвечая на вопрос о том, нужно ли Центробанку и Минфину каким-то образом воздействовать на курс.

"Слава богу, есть рыночный индикатор, и он должен сохраняться. Здесь любые искусственные конструкции вредны. Тех инструментов, которые были раньше (при профицитном бюджете возможность скупать лишние доллары с рынка - ИФ), сегодня нет. Сегодня дефицитный бюджет - раз, и нет возможности покупать доллары. Поэтому у нас другого выхода нет, кроме как поддерживать нормальную рыночную ситуацию", - считает Греф.

Давление крепкого курса рубля на финансовые модели экспортеров не стоит драматизировать, полагает глава Сбербанка.

"Я не вижу, что этот курс доллара кого-то убивает. Да, экспортеры хотели бы иметь еще более высокую прибыль, чем они имеют, они хорошо зарабатывают сейчас. Но ничего страшного не происходит. Мы делали оценку критического курса рубля для экономики, до курса 50 (рублей за доллар - ИФ) нет ни одной убыточной отрасли. Поэтому, наверное, 50 рублей за доллар - это такая переломная величина, после которой начинаются действительно проблемы в ряде отраслей", - сказал Греф.

"Но я не думаю, что такой курс мы увидим, я думаю, что мы увидим постепенное ослабление рубля в следующем году. И, в общем, интересы всех, в том числе интересы экспортеров, будут сбалансированы", - заключил он.