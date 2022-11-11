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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Сбербанк предлагает клиентам ОФЗ с привязкой к инфляции

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк предлагает своим клиентам линкеры, которые в последнее время Минфин размещает каждую аукционную среду, сообщил глава банка Герман Греф в эфире "России 24".

ОФЗ-ИН серии 52004 с погашением 17 марта 2032 года размещались на аукционах 26 октября, 2 ноября и 9 ноября, все три раза - в безлимитном формате. Всего Минфин разместил эти бумаги на сумму около 51,5 млрд рублей по номиналу.

"Мы видим, что большой спрос по инвестициям в другие инструменты (помимо депозитов - ИФ), очень выгодные инструменты на рынке появляются. В том числе ОФЗ, привязанные к инфляции", - сказал Греф, отвечая на вопрос о поведении потребителей финансовых услуг в ситуации, когда инфляция выше ставок по депозитам.

"Мы активно предлагаем их (ОФЗ-ИН - ИФ) нашим клиентам", - заявил банкир.

В целом, по оценке Грефа, ситуация с инфляцией, а значит, и со ставками по депозитам, в перспективе будет меняться.

"Сегодня банковская система в целом немного профицитна, поэтому ставки по депозитам имеют отрицательный уровень по отношению к инфляции. Но я думаю, что скорее всего мы увидим дальнейшее снижение инфляции. Мне кажется, что в следующем году ставки Центральный банк может двигать вниз. Бюджет будет дефицитным, соответственно, с ликвидностью должно быть все нормально, и я думаю, что депозитные инструменты будут находиться на уровне примерно инфляции, может быть даже чуть ниже. Это прогноз на ближайшие полгода как минимум", - заявил глава Сбербанка.

Герман Греф Сбербанк Минфин ОФЗ
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