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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

В ЦБ заявили, что ослабление рубля связано не только со снижением цены нефти

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Наблюдающееся некоторое ослабление рубля хотя и коррелирует со снижением цены нефти в последние месяцы, однако является результатом действия совокупности факторов, считает зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Предельная точка укрепления была в июне, локально в конце месяца, если вы помните, курс приближался к 50 рублям. Сейчас он вблизи 60 рублей, то есть это все-таки некоторое ослабление, которое коррелирует со снижением цены нефти, которое произошло с июня по текущий момент времени", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.

При этом, отметил он, на курс влияет не только цена нефти, но и другие параметры, в частности, объемы экспорта нефти и нефтепродуктов, цены и объемы по другим товарным группам, а также то, что происходит на стороне импорта.

"Поэтому то, что мы видим, это результирующие воздействия всех составляющих торгового баланса на динамику обменного курса. Курс отражает текущие экономические реалии", - подчеркнул Заботкин.

От более крепкого курса, сказал также он, выигрывает и население, которое получает более доступные импортные товары, и предприятия, которым надо закупать импортное оборудование и компенсировать рост импортных цен, что связано с подорожавшей логистикой. "Именно поэтому мы и апеллируем к плавающему курсу как инструменту, который обеспечивает баланс интересов всех экономических агентов, исходя из их бизнес-модели и потребности", - заключил зампред ЦБ.

ЦБ РФ Алексей Заботкин
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