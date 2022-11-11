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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

В Эр-Рияде заявили, что ОПЕК+ будет осторожна в решениях по добыче нефти

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - ОПЕК+ будет сохранять осторожность в отношении квот на добычу нефти, заявил в интервью Bloomberg TV министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.

Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 4 декабря.

По словам министра, страны альянса смотрят на состояние мировой экономики и видят множество "неопределенностей". "Наша стратегия - быть осторожными. Речь идет о том, чтобы быть ответственным и не упускать из виду то, что требует рынок", - сказал бен Сальман.

Он процитировал отчет Международного валютного фонда (МВФ) за прошлый месяц, в котором говорится, что для многих экономик "худшее еще впереди".

Принц заметил, что Китай закрывает больше городов на карантин, и до сих пор не принято решение о том, прекратит ли он свою политику строгой изоляции в ситуации с коронавирусом.

"Речь идет о рецессии. Я также вижу, что говорят и делают центральные банки", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, на предыдущем заседании 5 октября ОПЕК+ приняла решение сократить квоты на добычу нефти на 2 млн б/с с ноября, однако ввиду того, что многие страны не достигают разрешенных им квот, ожидается, что фактическое снижение добычи в ноябре по сравнению с октябрем составит 1-1,1 млн б/с.

Саудовская Аравия ОПЕК+
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