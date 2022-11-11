Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Нефть Brent подорожала до $96,49 за баррель

Нефть Brent подорожала до $96,49 за баррель
Фото: Getty Images

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть резко ускорили подъем в ходе торгов в пятницу на сообщениях о том, что Китай смягчает антиковидные меры для прибывающих в страну.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:13 по московскому времени составляет $96,49 за баррель, что на $2,82 (3,01%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $89,38 за баррель, что на $2,91 (3,37%) выше итогового значения предыдущей сессии.

В миреКитай смягчит меры против COVID-19 для прибывающих в странуКитай смягчит меры против COVID-19 для прибывающих в странуЧитать подробнее

Прибывающие в Китай отныне будут проводить меньше времени на самоизоляции, введенной во время пандемии коронавируса COVID-19, - пять дней вместо семи в назначенном им месте, сообщает в пятницу Associated Press. После этого они должны будут провести еще три дня на самоизоляции в месте проживания. Не уточняется, когда именно мера вступит в силу, и будет ли она одинаково распространяться как на иностранцев, так и на граждан Китая.

Для авиаперелетов в Китай теперь надо будет сдать только один отрицательный тест за 48 часов до вылета. Ранее требовалось два отрицательных теста.

Нефтяные котировки накануне продемонстрировали первый рост за четыре сессии в связи с резким ослаблением доллара.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), накануне упал примерно на 2% после данных о резком замедлении инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 7,7% относительно того же месяца прошлого года после роста на 8,2% в сентябре. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с января и оказалась значительно ниже прогнозов рынка.

Тем временем министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил в интервью Bloomberg, что ОПЕК+ будет сохранять осторожность в отношении квот на добычу нефти.

По словам министра, страны альянса смотрят на состояние мировой экономики и видят множество "неопределенностей". "Наша стратегия - быть осторожными. Речь идет о том, чтобы быть ответственным и не упускать из виду то, что требует рынок", - сказал бен Сальман.

Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 4 декабря.

нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Доллар опустился ниже 60 руб. впервые с 6 октября

Мосбиржа начнет расчет индекса российских бондов, номинированных в юанях

Мосбиржа начнет расчет индекса российских бондов, номинированных в юанях

Утечка метана из "Северных потоков" оказалась намного меньше, чем сначала считалось

Сбербанк сообщил о планах открыть филиал в Китае

"Вкусно - и точка" выйдет на рынок Белоруссии

В ЦБ не ждут выхода банковского сектора России на прибыль в 2022 году

В ЦБ не ждут выхода банковского сектора России на прибыль в 2022 году

Илон Маск предупредил о возможности банкротства Twitter

Илон Маск предупредил о возможности банкротства Twitter

Министр энергетики сообщил о неисполнении сроков поставок топлива энергостанциям

Министр энергетики сообщил о неисполнении сроков поставок топлива энергостанциям

ФНС сообщила о выявлении крупномасштабной схемы легализации денег в сфере общепита

ФНС сообщила о выявлении крупномасштабной схемы легализации денег в сфере общепита

Фондовые индексы США взлетели в четверг на данных об инфляции

Фондовые индексы США взлетели в четверг на данных об инфляции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });