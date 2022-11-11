Adobe зафиксировала рост расходов на покупки онлайн в США на 6,9% с начала года

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В США за первые десять месяцев 2022 года расходы на покупки онлайн выросли на 6,9% в годовом выражении, до $727 млрд, расходы в октябре практически не изменились по сравнению с октябрем 2021 года, сообщила Adobe Analytics.

Доклад основан на оценке посещений сайтов американских ритейлеров, компания использовала данные более чем 1 трлн посещений.

В октябре потребители в США потратили на покупки в интернете $72,2 млрд, отмечает Adobe. Это на 10,9% больше, чем в сентябре, а в октябре 2021 года показатель составил $72,4 млрд.

В докладе Adobe говорится, что рилейлеры в ряде сегментов предоставляют потребителям большие скидки на покупку своей продукции, например, 17% на электронику и 15% - на игрушки.

Adobe по-прежнему ожидает, что рост онлайн-продаж в праздничный сезон составит 2,5%, сказал Barron's главный аналитик Adobe Digital Insights Вивек Пандья.

Исследование, проведенное Bank of America Institute, показало, что расходы потребителей на товары второстепенной необходимости сократились на 2,9% в октябре по сравнению с ростом на 3,2% в сентябре.

В годовом выражении расходы по кредитным и дебетовым картам увеличились на 8%.

Совокупные расходы домохозяйств по банковским картам выросли на 3,1% в годовом выражении в октябре после сокращения на 4,4% в сентябре.