Скорректированная квартальная прибыль Adobe превзошла прогнозы

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Американская Adobe Inc., крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений, в четвертом квартале 2022 финансового года (завершился 2 декабря) сократила чистую прибыль на 4%, при этом скорректированный показатель превзошел ожидания аналитиков.

За отчетный кватал чистая прибыль компании составила $1,18 млрд, или $2,53 в расчете на акцию, по сравнению с $1,23 млрд, или $2,57 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $3,6 в расчете на акцию по сравнению с $3,2 на акцию годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $3,5 на акцию

Выручка Adobe увеличилась на 10%, до $4,53 млрд по сравнению с $4,11 млрд за аналогичный период годом ранее. Этот показатель совпал с прогнозами экспертов, оценки которых собрала FactSet.

Выручка подразделения Digital Media, занимающегося решениями для создания визуального контента, подросла на 10%, до $3,3 млрд. Доходы бизнеса разработки программного обеспечения Creative выросли на 8%, до $2,68 млрд, выручка облачного сегмента DocumentCloud увеличилась на 16%, до $619 млн.

За весь 2022 финансовый год чистая прибыль Adobe составила $4,756 млрд против $4,822 млрд годом ранее, выручка выросла до $16,39 млрд по сравнению с $14,57 млрд, зафиксированными по итогам 2021 фингода.

В первом финкварПСогласно консенсус-прогнозу аналитиков, этот показатель может составить $3,64 на акцию. Выручка, согласно собственному прогнозу компании, составит $4,6-4,64 млрд, а эксперты полагают, что она сложится на уровне $4,26 млрд.

За весь 2023 фингод Adobe прогнозирует выручку на уровне $19,1-19,3 млрд (консенсус-прогноз аналитиков - $19,35 млрд). Скорректированная прибыль, как ожидается, составит $15,15-15,45 на акцию (прогноз экспертов - $15,33 на акцию).

Котировки акций Adobe на дополнительных торгах в четверг выросли на 5% после опубликования отчетности. С начала текущего года капитализация компании упала на 42% (до $158 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 18,3% за этот период.