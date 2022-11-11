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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:23

Криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве

Криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве
Фото: Silas Stein/picture alliance via Getty Images

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Криптовалютная биржа FTX инициировала банкротство в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США.

Главный исполнительный директор компании Сэм Банкман-Фрид покинул свой пост, говорится в сообщении, распространенном FTX через Twitter.

Новым CEO компании станет Джон Рэй III.

"FTX и 130 аффилированных с ней компаний подали заявления о банкротстве в суд Делавэра, чтобы начать упорядоченный процесс оценки и монетизации активов в интересах всех заинтересованных лиц", - говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе крупнейшая криптовалютная биржа Binance, планировавшая покупку активов FTX, отказалась от сделки после проведения due diligence. Свое решение компания объяснила выявленными ошибками FTX в управлении средствами клиентов, а также сообщениями о расследованиях, проводимых американскими регуляторами в отношении этой площадки.

Вслед за этим глава FTX Сэм Банкман-Фрид заявил, что бирже требуется финансирование в размере до $8 млрд в связи с массовым выводом клиентами средств с биржи.

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