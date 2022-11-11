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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:23

Что произошло за день: пятница, 11 ноября

Переброска российских войск на левый берег Днепра, банкротство криптовалютной биржи FTX и планы запретить аборты в возрасте 15-18 лет без согласия родителей

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ сообщило о завершении переброски войск на левый берег Днепра. Выведено более 30 тысяч российских военнослужащих и около 5 тысяч единиц вооружения и военной техники. По силам ВСУ на правом берегу Днепра военные наносят удары.

- Криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве. Главный исполнительный директор компании Сэм Банкман-Фрид покинул свой пост. Биткойн к 18:40 по Москве терял в ходе торгов 3,8% и составлял $16,803; ранее в ходе сессии он опускался до минимальных за два года $16351,52. Ранее на этой неделе крупнейшая криптовалютная биржа Binance, планировавшая покупку активов FTX, отказалась от сделки после проведения due diligence.

- Минздрав рассмотрит вопрос о запрете абортов с 15 до 18 лет без согласия родителей беременной. Сейчас несовершеннолетние в возрасте от 15 лет могут самостоятельно принять решение.

- Американский научный центр имени Вудро Вильсона признан нежелательным в РФ. Российские прокуроры считают, что деятельность центра "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности" страны.

- Обращения Владимира Путина к участникам саммита G20 не будет. Решение президента РФ не ехать на саммит, по словам Дмитрия Пескова, "связано с его графиком, связано с необходимостью его нахождения в РФ".

- Метание снаряда и стрельбу из пневматической винтовки включат в нормы ГТО, которые предлагается добавить в школьную программу.

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