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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:54

Восемь судов с продовольствием вышли из портов Украины в воскресенье

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Из украинских портов в воскресенье вышли восемь сухогрузов с пшеницей, кукурузой и другой продукцией АПК, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"Сегодня восемь судов вышли из украинских портов, они перевозят в общей сложности 250 968 тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Судно Stavros доставит 55,3 тысяч тонн пшеницы в Йемен, сухогруз Cebihan - 54,2 тысячи тонн пшеницы в Оман, судно Rising Falcon - 26,2 тысяч тонн пшеницы в Италию, сухогруз Ssi Erdogan Bey - 34,2 тысячи тонн рапса - в Германию. Помимо этого, в Испанию отправились сухогруз Belforest с 33 тысячами тонн кукурузы и 22 тысячами тонн ячменя, а также Lady Sema с 8,6 тысячами тонн подсолнечных семян.

Судно Ps Pelican направилось в Китай, оно перевозит 37 тысяч тонн подсолнечного масла, сухогруз Besiktas Iceland доставит в Нидерланды 6,6 тысяч тонн подсолнечного масла.

Кроме того, отмечается, что в украинские порты направляются пять судов, которые 13 ноября прошли по морскому гуманитарному коридору.

СКЦ отмечает, что 61 сухогрузов ожидает разрешения на заход в порты Украины, а также десять груженых судов готовятся к досмотру в турецких территориальных водах.

Украина СКЦ
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