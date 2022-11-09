Три судна с более 21 тыс. тонн подсолнечного масла покинули украинские порты

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Из украинских портов в среду вышли три сухогруза с подсолнечным маслом, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ)

"Сегодня три судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 21 610 тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Судно Duzgit Integrity доставит во Францию 9 тыс. тонн подсолнечного масла, судно Mainland перевозит в Испанию 6,6 тыс. тонн.

Сухогруз Brave направляется в Индию или ОАЭ с 6 тыс. тонн подсолнечного масла. Пока не подтверждено, в какую именно из этих двух стран направляется судно, уточнили в СКЦ.

Помимо этого, в украинские порты направляются девять сухогрузов, которые 9 ноября прошли по морскому гуманитарному коридору в рамках зерновой сделки.

СКЦ отмечает, что 75 сухогрузов, которые могут вывезти около 2 млн тонн агропродукции, ожидают разрешения на заход в порты Украины, а также 11 груженых судов готовятся к досмотру в турецких территориальных водах.

"По состоянию на 9 ноября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 10 132 035 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 877 судов: 442 на прибытие в украинские порты и 435 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.