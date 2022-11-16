Четыре судна с украинским продовольствием отправились в Турцию и Китай

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Из украинских портов во вторник вышли четыре сухогруза с пшеницей, горохом и другой продукцией АПК, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"Сегодня четыре судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 95,4 тысяч тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

В Турцию во вторник направилось судно Bozburun-M с 40 тысячами тонн пшеницы, Aysha M - с 6,3 тысячами тонн соевых бобов, Nada - с 6,1 тысячами тонн гороха.

Помимо этого, сухогруз Captain P Egglezos доставит в Китай 43 тысячи тонн подсолнечного шрота.

Отмечается, что в украинские порты направляются шесть судов, которые 15 ноября прошли по морскому гуманитарному коридору.

СКЦ добавил, что 65 сухогрузов ожидают разрешения на заход в порты Украины, а также 14 груженых судов готовятся к досмотру в турецких территориальных водах.